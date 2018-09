El médico que lo atendió: "El golpe sonó como un barreno, no se pudo hacer más por él"

En tanto llegaban las emergencias, José Roberto Suárez Ovalle fue asistido por el pediatra naviego Venancio Martínez, que se encontraba casualmente viendo el partido de los juveniles. "No se pudo hacer nada, fue algo castastrófico, una fatalidad, uno de esos accidentes imprevisibles", describió. El impacto del joven contra el murete "sonó como un barreno" en todo el campo, y heló la sangre a todos los presentes. Al ver que el asunto era grave, Venancio Martínez corrió hasta el lugar donde estaba tendido el chico, desde el otro lado del campo.

Roberto, que sangraba abundantemente por la zona de la oreja, "estaba semiinconsciente". Lo primero que el pediatra ordenó fue que lo mantuviesen tendido, para que no se agravasen sus lesiones, pero "era casi imposible mantenerle inmóvil, estaba muy agitado y no dejaba de moverse con una fuerza descomunal".

Fuerte dolor

Llegaron a ponerse sobre él para que evitar la agitación. El chico se llevaba la mano constantemente a la zona del golpe, tal era el dolor que debía sentir. "En el campo, no se pudo hacer más, no había medio alguno", rememoró el pediatra, que aún no se ha recuperado de la experiencia en el campo del Navia: "Me afectó mucho".

En el campo se desató el caos: los padres, preocupados, acudieron corriendo para tratar de ayudar; algunos niños, impactados al ver la sangre y el estado de postración en el que estaba un jugador tan sólido y fuerte como "Muro", se tiraban al suelo llorando. Entre los asistentes al encuentro estaban los propios padres de "Muro", José Manuel y María Pilar, y también su hermana Noelia. Mientras el padre acudía corriendo para ver el estado de su hija, la madre se quedó al otro lado del campo junto a la niña, que lloraba desconsoladamente.

José Roberto fue trasladado inicialmente al Hospital de Jarrio, donde se le realizó un escáner. Los médicos comprobaron que el chico presentaba una fractura compleja -que al final fueron dos- y una hemorragia subdural. No había medio para tratarle adecuadamente y fue trasladado al HUCA. Allí le harían un nuevo escáner. Se mantuvo consciente hasta la noche del domingo al lunes 17, pero entonces empeoró.

