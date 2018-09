El ministro Ábalos niega que dé prioridad al Mediterráneo: "Tengo previsto visitar Asturias"

"Se me está diciendo que voy mucho por el Mediterráneo, pero no tengo ninguna debilidad especial", replicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a las críticas de menosprecio del Gobierno central a las comunidades del Noroeste y su decisión de acudir a Barcelona a anunciar el Corredor del Mediterráneo y no estar presente en la cumbre del Atlántico Norte, en Gijón. Ábalos se comprometió a que próximamente estará en Cantabria y después en Galicia y País Vasco. No indicó para cuándo será su visita al Principado pero sí garantizó: "Tengo en previsión visitar Asturias. Lo estoy haciendo en toda España, abordar sus reivindicaciones". El Ministro pasó de puntillas por la posible rebaja del peaje del Huerna después de que el secretario de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, abriera la puerta a ello. "No puedo decir nada concreto", aseguró al ser preguntado por esa vía de cofinanciación. "El Ministro no tuvo ni la delicadeza de venir a Asturias hace una semana en la reunión de la Plataforma Atlántico Noroeste y el secretario de Infraestructuras vino a cuestionar el plan de vías y una semana después, adquieren compromisos con el Mediterráneo", lamentó Feito.