El presidente de la Federación: "Es una tristeza inmensa para el mundo del fútbol"

Está siendo un mal año para el equipo juvenil del Navia. El peor posible. Hace siete meses perdió la vida en un fatal accidente de tráfico uno de sus jugadores, Alberto Blanco, de Villapedre. Ahora, recién estrenada la temporada, la desgracia ha vuelto a cernirse sobre esta joven plantilla con el fallecimiento de otro de los jugadores, Roberto Suárez, tras un terrible accidente en pleno juego. El equipo ha suspendido todos los entrenamientos y partidos de estos días en señal de duelo.

"Hace siete meses que enterramos a Alberto. Ya que pase una vez es antinatural, pero dos... En este caso se agrava porque se produce en el campo, delante de todos los compañeros", lamenta el entrenador del juvenil, Jorge M. Izquierdo. Su dolor es compartido por el mundo del fútbol asturiano que ayer trasladó a través de las redes sociales innumerables muestras de pesar y condolencias al equipo del Occidente.

"¡Qué pena!, ¡cuánto dolor! ¡qué injusta es la vida!. Te fuiste demasiado pronto, Rober. Luchaste con todas tus fuerzas pero no pudo ser. Siempre, siempre estarás entre nosotros. Vaya desde aquí nuestro más sentido pésame para toda tu familia. Descansa en paz, Muro", escribía el Navia C. F. en sus redes sociales a primera hora de la mañana. También desde el Andés, donde el fallecido hizo sus primeros pinitos en el fútbol, trasmitían un mensaje de dolor: "Queremos hacer llegar toda nuestra fuerza y ánimo a sus padres, hermana, toda su familia, compañeros y directiva", escribió la entidad. No hay que olvidar que este equipo perdió el pasado junio a uno de sus jugadores en el terrible accidente de tráfico de Santirso de Abres.

En términos similares se expresó el Marino de Cudillero, club contra el que se medía el Navia cuando tuvo lugar el accidente, y grandes entidades como el Sporting, el Real Oviedo o el Atlético de Madrid se sumaron al luto de los naviegos.

"En más de cuarenta años de historia imagina cuántos partidos se celebrarían ahí y justo le fue a tocar a él. Después de lo de Albertín, ahora esto", sentenció, muy afectado, el presidente del Navia, Gabriel García. Un dolor también compartido por el presidente del Andés, Óscar Fernández: "Es una desgracia brutal. Era un chaval supersano y superdeportista". Víctor José García, el otro entrenador del equipo juvenil del Navia resumía con ojos enrojecidos su estado de ánimo: "Vamos a tener que llevarles a pasar el agua: en siete meses, enterrar a dos guajes".

El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez, también recordó a Alberto Blanco. Este nuevo fallecimiento, "es una desgracia, una tristeza para el fútbol regional". Sobre el accidente, Martínez indicó que "ese muro lleva 40 años ahí y nunca pasó nada, otros campos están igual o peor".