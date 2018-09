El compromiso de Moriyón: "Ganar la batalla al tiempo y a los retrasos en Asturias"

Todo ocurrió tal y como estaba previsto. Carmen Moriyón, actual alcaldesa de Gijón, se convirtió ayer en la presidenta de Foro Asturias durante la celebración del tercer congreso regional del partido, en una votación en la que ella era la única candidata y que se resolvió con 315 votos a favor de su candidatura, tres en blanco y uno nulo. Ayer también salió elegida la nueva comisión directiva del partido, integrada por treinta miembros, entre los que figura como vicepresidente el hasta ahora secretario general, Francisco Álvarez-Cascos, cargo en el que será reemplazado por el concejal de Foro en Laviana Adrián Pumares.

La actual alcaldesa de Gijón aseguró verse con fuerza para "ganar la batalla al tiempo y a los retrasos" y añadió que "Asturias nunca ha reclamado más que nadie, pero ha aceptado durante mucho tiempo ser menos que los demás".

Moriyón, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, inició su discurso ya como presidenta agradeciendo el trabajo a la directiva anterior y comprometiéndose a llevar adelante el cambio "que necesita Asturias". Antes de tomar la palabra, Moriyón recibió el aplauso de sus compañeros de partido, que se levantaron de sus asientos en masa al grito de "presidenta, presidenta". "Gracias", dijo emocionada la número uno de Foro Asturias, que tuvo que volver a hacer un parón en su discurso porque alguien le gritó desde la primera fila: "Has cumplido con tu compromiso, Carmen. Bravo".

Carmen Moriyón, que defendió la vocación reformista de centro y europeísta de su partido, sustituye desde ayer al frente del partido a Pedro Leal, que fue designado para el cargo el pasado mes de junio tras la dimisión de la anterior presidenta, Cristina Coto. Una vez que Coto abandonó el partido, ahora Mercedes Fernández, presidenta del PP en Asturias, asegura que tiene pendiente una conversación con ella, dejando así una puerta abierta a que Cristina Coto pudiera encabezar alguna de las listas municipales del PP en Asturias. Pero Carmen Moriyón ya había advertido el día antes de la celebración del congreso que el acercamiento entre Coto y Fernández no les iba a robar a los foristas "ni un gramo de energía". Y parece que ayer al menos Moriyón estaba solamente centrada en convencer a los militantes de su proyecto. "En una época en la que no es fácil apelar a los ciudadanos desde las instituciones, nosotros nos proponemos hacerlo. Creemos que no existe desafección a la política, sino a quienes la ejercemos. La región en la que la mayoría de nosotros hemos nacido, crecido y vivido necesita empezar a hacer las cosas de forma diferente. Y en esto, creo, tenemos el primer consenso. Probablemente cualquier ciudadano, de cualquier partido, estará de acuerdo en esto: Asturias necesita un cambio", aseguró Carmen Moriyón.

Fue precisamente Pedro Leal el encargado de abrir este tercer congreso regional de Foro, en el que también se aprobaron varias enmiendas que se incluirán a los estatutos del partido. Y es precisamente en los estatutos de Foro donde se recoge expresamente que la presidencia de Foro lleva aparejada la candidatura a la Presidencia del Principado, y Moriyón, al frente de la Alcaldía de Gijón desde 2011, no puede repetir como candidata a las municipales de 2019 porque estos mismos estatutos impiden a sus cargos permanecer más de 8 años en el mismo puesto.

"El proyecto de Foro ha sido desde su gestación, y será aún más desde hoy, un proyecto de Asturias. Nos toca poner a disposición de la sociedad asturiana nuestro trabajo, nuestras propuestas y nuestro firme compromiso para sacarlas adelante con toda nuestra ilusión. Sitúo en primer lugar nuestro trabajo porque nada conseguiremos los asturianos sin esfuerzo", se comprometió la nueva presidenta de Foro.