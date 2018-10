El frente crítico del PSOE se reagrupa exhibiendo desinterés por las primarias

El pasado mes de junio la agrupación socialista de Mieres y el SOMA escenificaron sus desavenencias con Javier Fernández boicoteando con su ausencia la gala de los "Mierenses en el mundo" en la que se premió al presidente del Principado. Desde entonces las cuitas internas se habían mantenido contenidas en las Cuencas, una de las líneas donde el frente de defensa de los "javieristas" se había dibujado con más nitidez. Tras una tensa tregua, los afines al todavía mandatario socialistas se resisten a romper filas.

En un conocido restaurante de Urbiés, en la zona alta de Turón, se reunieron el sábado para comer cerca de setenta socialistas críticos con la actual cúpula regional de Adrián Barbón. "Fue únicamente un encuentro entre amigos, sin más pretensiones", afirmaron a este diario varios de los presentes. En Urbiés estuvieron, entre otros, el consejero Guillermo Martínez, la diputada Pilar Alonso, el expresidente regional Antonio Trevín, Alfredo Carreño (exsecretario general de la AMSO y exportavoz municipal) y varios alcaldes, como el de Caso (Miguel Ángel Fernández) o el de Llanera (Gerardo Sanz). En clave más local acudieron a la cita Balbino Dosantos y Jesús Gutiérrez, ambos exsecretarios generales de la agrupación socialista mierense. El recuento incluyó a muchos exconcejales y veteranos dirigentes sindicales, como Sergio Rebollo (exsecretario general del SOMA) o el último alcalde socialista de Morcín, Jesús Álvarez Barbao.

Los críticos llevan, por regla general, sin acudir a las asambleas de las agrupaciones de las Cuencas desde que Adrián Barbón asumiera el control del partido. No han participado en el proceso de elección de candidatos a las alcaldías que ya está prácticamente definido. Llevan tiempo sin mostrarse belicosos, pero este fin de semana se puede interpretar que han salido de maniobras, aunque los protagonistas no quieran dar muchas explicaciones: "Hemos respetado los procesos internos para elegir a los candidatos municipales, pero lo que no se nos puede pedir es que no sigamos en contacto entre nosotros. Somos buenos compañeros a los que nos une una larga amistad", apuntan. En plena "guerra fría" los críticos, como hacía la vieja URSS, utilizan los desfiles para hacerse notar.