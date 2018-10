Un avilesino con discapacidad intelectual clama al Congreso: "No somos un estorbo"

Más de cien mil ciudadanos no podrán votar en las próximas elecciones de 2019 porque, a día de hoy, se les ha privado de su derecho al voto. Son los discapacitados intelectuales de nuestro país, a los que los jueces no reconocen su capacidad de decidir sobre su futuro mediante el voto, como cualquier otro ciudadano. Y uno de ellos es el avilesino José Manuel Ávila, miembro de la asociación "Rey Pelayo", que reúne a casi 70 personas en esta localidad, y uno de los líderes de Plena Inclusión en Asturias, la asociación promotora del acto. Fue precisamente el avilesino el encargado de interpelar a los diputados. "Queremos una Educación realmente inclusiva, que sepa acoger y a todo el mundo, que eduque en valores y no sólo en conocimientos. Reivindicamos una educación con apoyos para avanzar en nuestros proyectos de vida. Estos apoyos deben ser permanentes, justos, solidarios e individualizados". José Manuel Ávila incidió en la inclusión que supone la Educación para los discapacitados intelectuales: "Queremos que las escuelas estén obligadas a aceptar a alumnos con discapacidad intelectual o de desarrollo. No somos un estorbo; somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos derechos igual que el resto. Nosotros damos valor a la escuela y creemos que la administración pública debe liderar el cambio hacia una educación inclusiva. Deben dar a los profesores la información necesaria para entender la diversidad" y concluyó su intervención preguntando a sus señorías si "¿van a ponerse de acuerdo para mejorar la educación en España? ¿Van a tomarse en serio el tema de la educación inclusiva?"

A estas preguntas se enfrentaron los diputados reunidos ayer en una iniciativa emprendida por el parlamentario de Unión del Pueblo Navarra (UPN) Íñigo Alli, que vive una problemática similar de forma muy cercana.

Ayer, en el Congreso de los Diputados se plantearon preguntan que pusieron a los diputados contra las cuerdas. "¿Podremos votar todos los españoles en las elecciones de 2019?; ¿por qué los discapacitados intelectuales no reciben ayudas para su personas de apoyo como los discapacitados físicos?; ¿qué plantean hacer para que podamos trabajar?; ¿Les gustaría vivir la vida que otros han pensado para ustedes?; ¿se imaginan ir al Juzgado y que no les escuchen porque son otros los que hablan por ustedes?"

Los discapacitados intelectuales solicitaron el derecho al voto del colectivo. "Durante mucho tiempo me he visto privado de mi derecho a votar como cualquier otro ciudadano. Pedimos que se revisara mi incapacitación y fue un proceso largo y costoso. Soy responsable y voluntario en Cruz Roja, pero me tenía que quedar en casa cuando había elecciones. El juez me hizo un examen preguntándome que era el IVA y los nombres de los ministros. A las demás personas no se les hace este examen", explicó uno de los discapacitados presentes ayer en las Cortes. El Gobierno está tramitando una ley para solventar esta injusticia social.