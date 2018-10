Trayectorias destacadas de premio

El jueves se entregarán los premios Asicom -Universidad de Oviedo-Fundación Ealy Ortiz, que premian a personalidades o entidades asturianas e iberoamericanas que se hayan distinguido especialmente a lo largo del año, una iniciativa que trata de reforzar los lazos a ambos lados del Atlántico. Entre los galardonados se cuentan el actor gijonés Roberto Álvarez, la regatista también gijonesa Ángela Pumariega, el cocinero parragués nacho manzano, el Parque Nacional de los Picos de Europa y el periódico LA NUEVA ESPAÑA.

También serán galardonados dos personalidades hispanoamericanas. Por un lado, Valentín Díaz Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), así como presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex y presidente del Consejo Consultivo de Grupo Modelo, sin olvidar que presidirá este año la Fundación Casa de México en España. Y por otro, la senadora por Quebec Rosa Gálvez, de origen peruano, que se ha distinguido por su compromiso con la emigración y el desarrollo.

Algunos de los galardonados consultados por LA NUEVA ESPAÑA expresaron su agradecimiento por el premio. El actor gijonés Roberto Álvarez confesaba ayer sentirse abrumado por la cantidad de reconocimientos que le vienen en los últimos tiempos de Asturias. "Asturias me reclama y eso me hace sentir muy orgulloso", aseguró. El premio que recibe pasado mañana jueves es, por otro lado, muy especial para él. "Me siento muy agradecido, sobre todo al tratarse de un premio que viene del ámbito de la Universidad, un mundo al que me siento muy cercano, ya que estudié Ingeniería de Telecomunicaciones", indicó. "Esta premios refuerzan los lazos tan estrechos que existen entre Asturias y México por la emigración", añadió.

La regatista Ángela Pumariega también se mostró especialmente gratificada por este premio. "Para mí fue una sorpresa. Supone un orgullo que te den un premio en tu tierra. Y suma más por compartirlo con personalidades tan ilustres. Este premio es una recompensa al trabajo realizado, que no siempre es fácil", indicó la deportista asturiana, que también estará el próximo viernes, a las nueve de la mañana, en la Cátedra de Cultura Iberoamericana y Deporte que preside Cayetano Martínez de Irujo, quien ha confirmado su presencia.

El cocinero Nacho Manzano indicó que premios como éste "son motivo de alegría, sobre todo viniendo de un ámbito como el universitario". Además, reflejan "el buen momento que está viviendo la cocina y su presencia cada vez mayor en la sociedad". Una función social, dijo Manzano, que obliga a una mayor responsabilidad.

Entre los galardonados se cuenta además el Parque Nacional de Picos de Europa, que este año celebra su centenario, y que, como remarcó su director, Rodrigo Suárez Robledano, es el decano en la protección de la naturaleza. Suárez añadió que "este premio, como todos los reconocimientos recibidos este año, es muy emotivo".

El viernes tendrá lugar el ya citado acto de la Cátedra de Cultura Iberoamericana y Deporte, y a las diez de la mañana , el Present Day University, un encuentro de algunos de los galardonados de los Premios Asicom-Universidad de Oviedo con los mejores expedientes académicos de la Universidad, cuya filosofía responde a los objetivos de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Fundación Ealy Ortiz: potenciar la comunicación, facilitar la cooperación y crear redes de intercambio de información entre profesionales e investigadores.

Premio "Ana Casanueva"

Esta será una semana con sabor astur-mexicano en la capital del Principado. Hoy martes se entrega el primer premio "Ana Casanueva", instituido por el empresario y filántropo astur-mexicano Carlos Casanueva en recuerdo de su esposa, y que premia con 50.000 euros a la ONG o institución que haya hecho algo en beneficio de Asturias. Este año recae en la Asociación Síndrome de Down de Asturias, una organización que desarrolla sus programas en Oviedo, Gijón, Avilés y San Martín del Rey Aurelio y atiende a 181 personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales. El acto será a las siete de la tarde en la capilla del edificio histórico de la Universidad, estará presidido por el rector, Santiago García Granda, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Comunicación (Asicom), Carlos Fernández Collado, y el propio Carlos Casanueva, también integrante de Asicom, miembro de la Fundación Príncipe de Asturias y además patrocinador del Real Oviedo.