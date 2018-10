La batalla de Covadonga: un hito que no se puede "despreciar ni magnificar"

¿Qué importancia tuvo el Reino de Asturias en Europa? ¿Qué significado tuvo la batalla de Covadonga y cuál fue su verdadera trascendencia? Varios expertos internacionales participan desde ayer en Oviedo en el simposio "El Reino de Asturias y Europa: siglos VIII y IX", un acto que se enmarca dentro del programa "Covadonga centenarios 2018".

El coordinador del simposio, César García de Castro, explicó que la batalla de Covadonga no se puede "despreciar ni se puede magnificar" y añadió que si el gobierno de Al Andalus no superó el dominio político en el norte del Sistema Central "fue debido a que no le compensó tener que vencer la resistencia de un medio hostil como era el reino asturiano".

García de Castro aseguró que en Covadonga hubo una acción bélica de "trascendencia media" que se resolvió de manera desfavorable para los musulmanes, pero que no fue "ni una derrota aplastante ni una mera escaramuza. Los musulmanes se encontraron con que no compensaba ir al Norte y lo dejaron", concluyó.

García de Castro también resaltó que en este congreso se podrá ahondar y contextualizar desde una "panorámica rigurosa" el nacimiento del Reino de Asturias, y hacer un análisis de este hito tanto dentro de la realidad europea como teniendo en cuenta sus influencias en la sociedad mediterránea de aquella época.

La trascendencia de este simposio, en el que participan especialistas de las universidades de París, Padua, Alcalá de Henares, Jaén, País Vasco, Oviedo, Universidade Nova de Lisboa, Università di Roma-La Sapienza, San Dámaso de Madrid, University College Cork, Escuela Superior de Diplomática del Vaticano y el Instituto Max Planck de Fráncfort, reside en que se ha llegado a la conclusión de que el Reino de Asturias "no es una creación aislada" sino que se inserta dentro de una oleada de revoluciones historiográficas de las que nunca se llegó a tener noticias en Asturias debido a las barreras del idioma y las distancias.

En la jornada de ayer ofrecieron sus conferencias los profesores Martin Gravel y María Cristina La Rocca, de la Universidad de Padua. Por la tarde, Worlfra, Brandes, de la Universidad de Fráncfort, cerró la primera jornada de este congreso.

Gravel explicó que "nuestra percepción y nuestra concepción del tiempo, la distancia geográfica e incluso la realidad objetiva son completamente diferentes de las de nuestros antepasados. Debemos tratar de comprender esta diferencia; de lo contrario, corremos el riesgo de ubicar la realidad del siglo XXI en relación con la de los siglos VIII y IX, que son el centro de nuestras preocupaciones esta semana". El profesor de la Universidad de París señaló que debemos asumir que "en todos los grandes imperios y grandes reinos de la antigüedad, los soberanos tenían que comunicarse para expresar su autoridad, para ejercer su poder. Si bien sus métodos han sido derrocados por las revoluciones tecnológicas que se han acumulado en Europa".

Cristina La Rocca señaló que "en el año 2000, al definir los profundos cambios que tuvieron lugar entre los siglos VIII y IX, Chris Wickham eligió una definición que permaneció grabada permanentemente en el panorama historiográfico europeo: la de 'El largo siglo VIII' que parafrasea el título de un importante volumen de Eric Hobsbawm en el siglo XX 'El breve siglo XX', destinado a resaltar la larga duración de los procesos que se iniciaron en ese periodo, conduciendo finalmente a la formación territorial del Imperio carolingio, a una clasificación más estricta de la población en términos de control. y la regulación del comportamiento individual; a un esfuerzo oportuno para jerarquizar la red de asentamientos y, finalmente, a una definición más meticulosa de los deberes y responsabilidades".

El último ponente que participó en la jornada de ayer, Wolfram Brandes, hizo un análisis de la historia mundial en Asturias, Bizancio y del Islam, y explicó que "en la medida en la que podemos saberlo hoy, en el Bizancio de los siglos VIII y VIII, distante varios miles de kilómetros de España, no se sabía prácticamente nada ni de España ni de Asturias".

El consejero Guillermo Martínez anunció que se realizarán dos vídeos, una serie documental sobre el Reino de Asturias y otro sobre los Picos de Europa, y que se celebrará un tercer congreso en noviembre. El simposio se cerrará en Covadonga el próximo viernes con una ponencia de Vidal de la Madrid, de la Universidad de Oviedo, titulada "El santuario de Covadonga. Arquitectura e imagen desde la Edad Media".