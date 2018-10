"La chica se tiró por la ventana y no sé cómo conseguí cogerla"

Iván es uno de los agentes condecorados ayer por su trabajo durante un servicio que él mismo califica de "la intervención más difícil" de su vida. "Fue extrema". Sólo permite utilizar su nombre de pila, sin más referencias. Quiere mantener el anonimato, como todos sus compañeros, pero no tiene problema en relatar los hechos.

Él y su compañera estaban de servicio y recibieron un aviso de que había una llamada para acudir a un domicilio en el que una pareja estaba discutiendo, "con muchas voces". Los agentes se dirigieron al lugar indicado, picaron al timbre y les abrió una mujer joven. "Estaba completamente fuera de sí, y de repente salió corriendo hacia la cocina. Yo salí corriendo detrás de ella, pensando que igual iba a coger un cuchillo o hacer una barbaridad. Pero no. La ventana estaba abierta y se tiró por ella", relata el galardonado con la escena tan presente como si hubiera ocurrido unas horas antes y no hace unos meses.

"No podía pensar, sólo me dejé llevar por la intuición y no me equivoqué. La chica saltó por la ventana y todavía no sé cómo, pero lo había presentido y me dio tiempo justo a impulsarme detrás de ella y conseguí cogerla por un brazo. Pero no podía subirla yo solo. Así que llegó mi compañera y entre los dos lo conseguimos".

¿Pasó miedo? "No", dice rotundo. "No te da tiempo a pensar. Fue sólo una intuición de lo que podía ocurrir y actúas. Lo piensas después, cuando ya pasó todo. Y entonces sí, te poner muy nervioso. Ni tú mismo comprendes cómo lo has podido hacer, mantener esa sangre fría para actuar", asegura Iván, ovetense que ingresó en la Policía Nacional hace 15 años.