El PP acusa al Gobierno regional de "utilizar mal" los fondos para empleo

La diputada nacional del PP Susana López Ares acusó ayer al Gobierno socialista asturiano de "utilizar mal" los fondos recibidos del Gobierno central y de Europa para combatir el desempleo. La parlamentaria popular señaló la responsabilidad del Principado en que el paro aumente más y el empleo crezca menos en la región que en el resto de España.

"No hay crecimiento económico, las políticas de los gobiernos del PSOE no son capaces de generar actividad", afirmó Susana López Ares. La diputada popular aseguró que en el Principado "se utilizan mal los fondos destinados a las políticas activas de empleo". Añadió que el Gobierno de Mariano Rajoy transfirió a Asturias casi 60 millones de euros, de los que la mitad eran para formación y casi la otra para orientación al empleo, sin que esas partidas se hubieran traducido en avances significativos. "Asturias no es transparente, ahora no dan ni los últimos datos, y se encuentra en los últimos puestos en los distintos indicadores relacionados con las políticas activas de empleo", denunció la cabeza de lista del PP por Asturias en las elecciones generales.

La parlamentaria expresó su "preocupación" por la tendencia de las cifras nacionales y en especial de la región que se sitúa a la cola del país en los indicadores sobre las políticas activas contra el paro. Lopez Ares aprovechó la ocasión para reclamar a Pedro Sánchez que "convoque de una vez las elecciones" y salió al paso del cuestionamiento realizado por el portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez, que había tachado de "dañina para Asturias" la decisión de no elevar el techo de gasto: "Miente porque no se trata de que haya más fondos para Asturias, se trata de más deuda y habrá que pagarla", replicó López Ares.