La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, recibe con críticas a Carmen Moriyón al frente de Foro. La dirigente popular cuestionó ayer la coherencia de la alcaldesa de Gijón, porque había puesto límite temporal a su paso por la política. Moriyón resultó elegida el pasado sábado nueva presidenta de Foro, un puesto que le supone también ser la cabeza de lista en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año. El PP todavía no ha elegido a su cartel autonómico aunque Mercedes Fernández tiene muchas papeletas tras su rotunda victoria en el congreso regional, celebrado en 2017.

"Yo nunca dije que iba a estar sólo 8 años en un puesto pero quienes lo dijeron resulta que era 8 años en uno distinto, sumando años. Me refiero a Carmen Moriyón", manifestó ayer Mercedes Fernández en el transcurso de una visita a Serín. "Llegué a la política para estar no más de 8 años dijo, pero se ve que cambio de opinión. Es todo muy respetable pero para dar lecciones y pedir a los demás coherencia conviene primero hacer los análisis internos de cada uno para luego ponerse a exigir a los demás lo que no se pone en práctica por uno mismo".

No se trata de la primera vez que Mercedes Fernández pone en el centro de su diana dialéctica a Carmen Moriyón. Desde hace algo más de un año, cuando comenzaron a sonar los rumores que apuntaban el paso de la alcaldesa de Gijón a la política regional, la presidenta popular aprovechó sus actos en Gijón para lanzar andanadas contra Moriyón. El PP es uno de los partidos que todavía no tiene decidido a su cabeza de lista para las autonómicos. Por ahora, sólo están confirmados el socialista Adrián Barbón y la forista Carmen Moriyón. Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos son las formaciones que, junto a los populares, tienen pendientes esa designación.