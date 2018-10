La mitad de los mayores de 50 años, incapaces de lograr ahorro mensual

La jubilación se ha convertido en una preocupación para los españoles. El 46% de los mayores de 50 años es incapaz de ahorrar cada mes y tres de cada cinco desearían haber aprendido más sobre economía doméstica para gestionar sus finanzas. Estos datos, extraídos del último Informe Europeo de Pagos de Consumidores, repercuten no solo en la forma de vida de este grupo generacional, sino también en su bienestar. De hecho, este estudio señala la situación en la que se encuentra este colectivo, dado que uno de cada cuatro asegura no tener dinero para lograr una calidad de vida óptima.

Con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera (5 de octubre), que tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos de la importancia de adquirir buenos conocimientos financieros en todas las etapas de la vida, los expertos de aportan las claves para afrontar la falta de cultura financiera y conseguir una jubilación de ensueño:

1. Motivarse para ahorrar: El 36% de los españoles mayores de 50 años afirma que está ahorrando específicamente para viajes, mientras que solo un 28% dice destinar sus ahorros a la jubilación. Esto implica que, a pesar de la situación económica, se necesita un aliciente para ahorrar, ya que, de lo contrario, se vive al día sin pensar en el futuro. No hay que olvidar que lo más idóneo es reservar al menos un 10% de nuestros ingresos para la jubilación.

2. No destinar el ahorro de la jubilación a otros fines. El concepto de gastos imprevistos debe estar en el día a día de cualquier ciudadano. Se rompe el coche, llega la hora de ir al dentista o bien, una derrama de la comunidad. Por eso, siempre es conveniente tener un remanente económico preparado por si acaso, evitando coger dinero de otras partidas necesarias para el día de mañana, como la de la jubilación.

3. Aprovechar las plataformas digitales. La digitalización de los procesos bancarios y la evolución tecnológica permite a los consumidores implicarse más activamente en la gestión de los ahorros y ser conscientes de los gastos realizados. Las diferentes apps que existen en el mercado permiten controlar los desembolsos e ingresos en tiempo real, incluso crear subcuentas para viajes, gastos especiales, y como no, para la jubilación.

4. Manejar el crédito. No gastar el dinero que no se tiene es vital para conseguir una buena jubilación. Gastar lo que no se tiene, cosa que en el último año ha hecho uno de cada tres españoles de entre 25 y 34 años, puede romper todas las ilusiones al derivar en un endeudamiento a largo plazo.

5. Ahorrar las pagas extras. Conseguir el equilibrio financiero entre vivir el presente y construir el futuro es clave para no perder el nivel de vida al retirarse. Con el objetivo de no renunciar a algún capricho, lo mejor es ahorrar al menos la mitad de las pagas extras, dando así una buena inyección de ingresos extra a los ahorros.

6. El informe, realizado sobre una muestra de muestra de 24.401 consumidores de 24 países europeos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, tiene el objetivo de obtener información de la vida cotidiana de los consumidores europeos, sus gastos y capacidad de gestionar las finanzas mensuales de su hogar.