"No comprendo qué me pasó; pido perdón", dice el "ladrón del martillo" en su juicio

"Entiendo que las víctimas no comprendan qué pasó, porque yo tampoco comprendo qué me pasó; pido perdón, porque yo no soy así". De esta manera ha pedido perdón R. F. F., el hombre de 37 años acusado de haber golpeado con un martillo en la cabeza a cuatro mujeres en Pola de Siero, el Berrón y Noreña para robarles el bolso. Se da la circunstancia de que el ahora condenado también es, según la Policía Nacional, el presunto autor de la muerte del ebanista de Ciudad Naranco (Oviedo) en 2010, aunque este caso todavía continúa en instrucción.

La Fiscalía y las abogadas de las acusaciones particulares llegaron a un acuerdo por el que una condena global de 20 años de prisión se ha quedado en 9 efectivos de prisión, por la aplicación del artículo 76 del Código Penal, que supone un cumplimiento de condena del triplo de la pena del delito más grave. Para ello se tuvo en cuenta las agravantes de reincidencia y alevosía, pero también la atenuantes de drogadicción y reparación parcial del daño.

R. F. F. asaltó a cuatro mujeres en los portales y escaleras de sus domicilios en sólo una semana, a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, con el objetivo de robarles el bolso con sus pertenencias. Para conseguirlo, les golpeó con un martillo en la cabeza, provocándoles múltiples heridas y contusiones. En aquellos momentos, el hombre sufría una fuerte adicción a las drogas, que se ha tenido en cuenta a la hora de llegar a un acuerdo entre las partes e imponer la condena: tres años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de robo y otro dos por cada uno de los delitos de lesiones. El montante global de las indemnizaciones supera los 17. 000 euros.

El letrado de la defensa, Guillermo Sánchez, explicó tras la vista oral, a la que R. F. F. fue conducido desde el Centro Penitenciario de Asturias, que "él está muy arrepentido, pero no ahora, desde el primer momento. Es una persona extraordinaria, pero en aquel momento estaba muy afectado por el consumo de drogas".

La Fiscalía sólo había presentado en sus conclusiones provisionales cargos y solicitud de condena por tres víctimas, y no por cuatro, lo que se explica porque la primera de ellas no consiguió reconocerlo. Pero R. F. F. admitió su culpabilidad también en ese caso. Nélida Fernández, abogada de la acusación de esta víctima, aseguró que "todas las agredidas mostraron empatía con la familia del acusado y ninguna quiso hacer sangre de la situación".