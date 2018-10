Hombres parteros condenados a la hoguera

El murciano Daniel Morilla es matrona y lleva doce años ejerciendo la profesión. A su juicio, su presencia debería extenderse a los lugares en los que haya una mujer mayor de 14 años para abordar temas de salud. Su trabajo como enfermero no le llenaba y decidió dar un cambio a su vida. "He aprendido a empatizar con las mujeres. No voy a ser nunca una más pero estoy muy cercano a las mujeres", afirma rotundo. Catalina Fajardo, matrona en La Rioja, se encargó de recordar cómo el hombre del Paleolítico ya tenía en cuenta la figura de la "experta en el arte de partear", práctica recogida en jeroglíficos egipcios. En Roma y Grecia hubo incluso tratados. "En la Edad Media hubo matronos condenados a la hoguera", aseveró la experta. En 1522, el doctor Wertt de Hamburgo fue quemado por haber atendido un parto disfrazado de mujer.