Honores al saber matemático

El catedrático ovetense de Matemática Aplicada Juan Luis Vázquez y la catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo, Consuelo Martínez, recibieron en Madrid las medallas de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) de 2018. Con estos galardones, la institución reconoce anualmente la trayectoria, méritos y aportaciones de personas destacadas en este campo científico. Además, el profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Adolfo Quirós, recibió el mismo reconocimiento por su capacidad de divulgación matemática. El acto se celebró en la sede de la Fundación BBVA y contó con la presencia del presidente de esta entidad, Francisco González. Además, asistieron el Presidente de la RSME, Francisco Marcellán; la presidenta del CSIC, la asturiana Rosa Menéndez; los rectores de las universidades Autónoma de Madrid, Carlos III y el de Barcelona; Amable Liñán, premio "Príncipe de Asturias", el presidente de la Academia de Ciencias y compañeros y familiares de los galardonados.

La ferrolana Consuelo Martínez es catedrática de Álgebra en la Facultad de Ciencias de Oviedo y entre los méritos para la medalla figuran, según la Real Sociedad Matemática Española, "su labor incansable de organización y apoyo a la comunidad matemática en todos sus niveles".

Martínez calificó el galardón como "una muestra de afecto y consideración por parte de mis colegas españoles". La catedrática Martínez confesó sentirse afortunada por trabajar en lo que le gusta, "siempre desde la honestidad, dando lo mejor de mí misma y procurando servir y ayudar a la comunidad matemática. No he pensado nunca en hacer algo para conseguir un beneficio directo, sino tratando de hacer las cosas bien". Durante los últimos años, Martínez ha centrado buena parte de su labro en la gestión y ahora aspira a dedicar más tiempo a la investigación, "con la que realmente disfruto". A sus 63 años, no piensa todavía en la jubilación: "Hay mucha gente valiosa y más joven para tomar el relevo, y eso se ve en la RSME, peromientras pueda siempre estaré ahí para ayudar en lo que sea de utilidad para la comunidad matemática española y aportar lo que esté en mi mano". Martínez abogó por devolver el prestigio a la Universidad tras los últimos escándalos de los másteres, "algo que me preocupa".

Un arte que seduce

Según la RSME, los méritos del ovetense Juan Luis Vázquez -profesor emérito de la Autónoma de Madrid y doctor honoris causa de la de Oviedo- que le hacen acreedor a esta medalla son "su una extraordinaria y extensa trayectoria tanto científica como de liderazgo en la Matemática en España". Esta doble faceta de divulgador y comunicador convirtió a Vázquez en 2006 en el primer español en participar en el plenario del Congreso Internacional de Matemáticas: "Me siento muy honrado por el reconocimiento". En los 80 -"los años del optimismo", según los calificó-, Vázquez abogó junto a otros científicos por importar a España los modos y ritmos de la investigación allende nuestras fronteras. Esta labor culminó en 2000 con la celebración del Año Mundial de las Matemáticas en el que se percató de que "la ciencia española estaba llegando a niveles homologables de desarrollo". No obstante, precedió a un cierto retroceso posterior debido a "las grandes dificultades que se arrastran en la última década, unos años que fueron muy amargos" a pesar del buen nivel de los jóvenes matemáticos españoles. Recién iniciado su tercer curso como profesor emérito, cree que las Matemáticas "son un arte que seduce, y tienen además enorme futuro".