La oposición carga contra Ábalos por "ningunear" y "discriminar" a Asturias

El Ministro de Fomento pone de acuerdo a todos los partidos de la oposición. Tanto los de la izquierda como los de centro derecha cargaron ayer contra José Luis Ábalos por "ningunear", "discriminar" y "despreciar" a Asturias, al esquivar la región en su primer viaje institucional a las autonomías de la Cornisa Cantábrica, que realizó a Cantabria y Galicia esta semana, y por su falta de compromiso con las infraestructuras, sobre todo en las obras para terminar la Variante de Pajares. Los constructores cuestionaron "el escaso ritmo inversor" del Estado y las administraciones en la región: de los 287 millones licitados entre enero y septiembre casi el 68 por ciento está pendiente de adjudicación.

El "número dos" del PP asturiano, Luis Venta, lamentó que el titular de Fomento "desprecia a Asturias en el fondo y en la forma. No se digna visitar la región porque su departamento no da una buena noticia a Asturias y manda a subalternos para trasladar las malas". Venta atribuyó la falta de calendario para la terminación de la Variante a que "el Gobierno regional no pinta nada y la FSA es el cómplice necesario de Pedro Sánchez".

El diputado nacional de Podemos, Segundo González, afirmó que Ábalos "está discriminando a Asturias, nos trata como una comunidad de segunda". Para el parlamentario de la formación morada "es inconcebible que el Ministro postergue los compromisos inversores y esquive nuestra comunidad en sus visitas". González afirmó que Podemos, como "socio necesario" presionará al Gobierno de Pedro Sánchez en la negociación del Presupuesto.

Izquierda Unida juzgó "preocupante la cobardía política del Ministro, obviando Asturias de sus visitas al Norte", a través de su diputado regional Ovidio Zapico, que puso el foco en "los niveles de ejecución en los Presupuestos de infraestructuras, que hacen saltar todas las alarmas". La coalición, avanzó Zapico, exigirá al Gobierno regional la puesta en marcha de una comisión bilateral entre ambos ejecutivos, el de la autonomía y el nacional, "para hacer un seguimiento riguroso del estado de esas partidas". El diputado de Foro, Pedro Leal, tiró de ironía, para reprobar la actitud de Ábalos con las infraestructuras de la región. "Sánchez dijo en su última visita que estaba hasta las trancas con Asturias. ¿Cómo serán las barrancas?", preguntó el parlamentario forista, que habló de "ninguneo a Asturias mientras se abren nuevas líneas de AVE en Granada y el Ministro se vuelca con el Mediterráneo". También el portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Nicanor García, señaló el "ninguneo y castigo del Gobierno de Pedro Sánchez a Asturias, que está acompañado del escaso grado de cumplimiento presupuestario. En la Variante se ha invertido menos del 10 por ciento de la cantidad presupuestada".

La patronal de la construcción también afeó ayer al Gobierno central y al conjunto de las administraciones que "no están acompañando el dinamismo que comienza a tener la iniciativa privada en nuestro sector", según declaró Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon. El bajo nivel de la inversión estatal, "con apenas un 16% ejecutado en lo que va de año, supone un lastre que puede frenar la ligera recuperación económica de la región", afirmó Joel García, quien emplazó a los gobiernos central, regional y locales "a acelerar el ritmo de las adjudicaciones".