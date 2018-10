Cientos de personas despiden a "Pepe el comunista" en el barrio ovetense de la Argañosa

Oviedo, L. DEL V.

La popularidad y el cariño que había despertado en Asturias durante las últimas décadas José Manuel Alvarez Iglesias, "Pepe el comunista", un sacerdote volcado con las causas sociales, quedaron reflejadas ayer en la iglesia ovetense de San Pablo de la Argañosa donde se congregó una multitud en una ceremonia en su recuerdo que concelebraron 24 sacerdotes, varios de ellos ya jubilados, y presididos por el párroco, el allerano Antonio Vázquez.

El lavianés "Pepe el comunista", fallecido el pasado martes a los 97 años, fue un cura implicado con los trabajadores y, por extensión, con los más débiles. A lo largo de su dilatada trayectoria este denominado cura obrero (definición que a él personalmente no le agradaba) ocupó numerosos cargos, como recordó ayer en su homilía el oficiante, casi todos ellos relacionados con asociaciones que intentan mejorar la situación de los pobres. Pero también fue capellán del Ejército en el Regimiento de El Milán, cuyos militares precisamente le pusieron ese apodo al verle siempre rodeado de trabajadores. También fue durante once años vicario general de la Archidiócesis, con Gabino Díaz Merchán, un prelado muy próximo a las causas que defendía el cura lavianés. No en vano, entre el público asistente a la ceremonia, además de sus familiares, se encontraba el presidente de Cáritas Asturias, Ignacio Alonso Areces, así como responsables de otras muchas asociaciones de ayuda a los necesitados. Pero también estaban representantes de otros sectores, desde el político al sindical, desde los culturales a los profesionales. Por ejemplo, Obdulio Fernández, delegado del Gobierno en Asturias con el ejecutivo de Felipe González; David Ruiz, catedrático de Historia, o Jaime Martínez, presidente de Asociación Amigos de la Opera.

En la ceremonia, cuyos cánticos dirigió José Antonio González Montoto, director de la Casa Sacerdotal, Antonio Vázquez expresó su esperanza de que el ejemplo de "Pepe el comunista" se extienda en la Iglesia asturiana.