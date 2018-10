La concertada exige acabar con la discriminación del alumnado

La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (Otecas) ha exigido a la Administración "que abra, de manera inmediata, una negociación de buena fe con el fin de que la educación asturiana no discrimine al alumnado en razón de la red de escolarización y se cumplan los fines que se establecen en la ley Orgánica de Educación". Desde Otecas no admiten "las excusas de los responsables de la Consejería de Educación para no abordar una negociación que pueda dar solución a las diferencias discriminatorias". Y agregan: "Nos dicen que nos regimos por un convenio que ellos no negocian". A su juicio, "esta disculpa choca con la evidencia de que seamos la comunidad que menor plantilla tiene en el estado y que existen comunidades en las que el profesorado tienen una jornada lectiva menoos. Por ello, exigen llegar a acuerdos que mejoren dotaciones, plantillas y condiciones laborales.