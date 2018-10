Lastra aboga por extender la competencia estatal dentro de los parques nacionales

"Cuando se aprobó el Parque Nacional de Picos de Europa, la Unión Europea vivía una situación dramática", relató el Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, sobre un espacio protegido que nació como "idea a imitar". El titular de Medio Ambiente se dirigó así a los alumnos participantes en el "Present Day", organizado por la Asociación Iberoamericana de Comunicación (Asicom) con los premiados que el día anterior recibieron su galardón en la Universidad. En ese marco, Lastra reconoció el Estado podría asumir una escala mayor de competencias en la gestión de este espacio, compartido con las comunidades autónomas como en el resto de parques nacionales de España. A su juicio, la Administración estatal tiene derecho a delimitar un ámbito "de su exclusiva competencia" sin perder de vista la doble función de conservación y desarrollo económico del territorio. "No creo que haya una corriente que aboque por simplificar esto sin dejar la protección", aclaró el titular de Medio Ambiente, quien considera que la suya, como otras tantas, es "una aportación crítica a un burocratización que podía haber sido evitada".

Remontándose a los inicios de este ámbito, si bien Lastra reconoció que podría objetarse contra la iniciativa de Pedro Pidal y su relación con Covadonga "que era casi como su coto de caza", con el paso del tiempo se ha visto que el resultado ha sido la conservación de la montaña de Covadonga, subrayó el Consejero de Medio Ambiente. "Se fijaron en el modelo de Estados Unidos (Yosemite)", precisó Fernando Lastra, "pero allí no tienen una población que reclama atención y, a diferencia de otros parques, hay ciudadanos que quieren seguir viviendo allí".

Para el Consejero de Medio Ambiente "no es cierto que exista algún prejuicio" a una figura de protección como la de los Picos de Europa. Y aunque, aseveró, no se puede eludir la conflictividad que presenta la conservación del paisaje con las actividades cotidianas de lo ciudadanos que habitan en ese entorno. "Ellos son conscientes de la singularidad que representa vivir y trabajar en un Parque Nacional", continuó diciendo. En esa doble condición de proteger el paisaje y el paisanaje de los espacios naturales, el titular de Medio Ambiente defendió la necesidad de cuidar los oficios y costumbres de los habitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa. "Es un lugar humanizado, con un nivel de conservación que habla muy claramente de la responsabilidad y respeto medioambiental de sus gentes", precisó Lastra, quien no perdió la oportunidad de destacar que "la condición de belleza de un lugar también hace bella a la patria".

El "Present Day" d Asicom también incluyó una conferencia de la regatista Ángela Pumariega, campeona en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que estuvo acompañada durante el encuentro con los universitarios por Cayetano Martínez de Irujo.