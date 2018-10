El Parlamento reclama un pacto por la investigación antes de que acabe el año

El Gobierno autonómico deberá promover un pacto por la investigación antes de que acabe este año. Es el mandato que aprobó por unanimidad el parlamento regional tras una iniciativa defendida por el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, quien alertó que "Asturias está en la mitad de la inversión de España" en ciencia e investigación. El PSOE afirmó que el Ejecutivo "está en plazo" para aprobar el nuevo plan regional de Ciencia en los próximos días. Podemos puso el foco en el fracaso del plan de retorno del talento.

"Creemos que el anterior plan de Ciencia no ha salido bien. En Asturias hace falta un pacto amplio a favor de la investigación", señaló Llamazares, quien añadió que "vamos fatal en patentes e investigación". El diputado de Podemos, Daniel Ripa, afirmó que "maltratamos a los investigadores, no les damos apoyos", sostuvo que "en esta legislatura no ha habido mejoras, al contrario, hemos empeorado" y dio un dato para denunciar "el fracaso absoluto" del plan de retorno de investigadores: "en tres años han vuelto dos personas".

David González Medina (PP) certificó que "estamos en el pelotón de cola de la investigación" y lamentó que esa área "ocupó poco en los fondos mineros y se dejó a las comarcas mineras sin futuro y sin juventud por crear redes clientelares". Carmen Fernández, de Foro, mencionó los retrasos en la gestión de las becas "Clarín" y los problemas con las programas para investigadores "Severo Ochoa" y "Ramón y Cajal". El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, destacó el dato de que la Milla del Conocimiento de Gijón ya factura más que todo el sector lácteo regional, criticó "las incertidumbres" que afectan a los investigadores y fijó como objetivo prioritario "retener el talento que tenemos y evitar que se vaya porque luego es más difícil el regreso".

"Debemos aprovechar la esperanza que se abre con el programa Horizon 2020 de la UE y en España donde toca corregir los desequilibrios del anterior Gobierno", planteó el socialista Jesús Gutiérrez. Aseguró que quedan diez para que la empresa adjudicataria presente el nuevo plan de Ciencia y confirmó que el Gobierno lo aprobará en breve".