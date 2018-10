Los partidos de la región ven bien la iniciativa, aunque con matices y algún reparo

Los partidos políticos ven con buenos ojos la iniciativa de las asociaciones empresariales del Noroeste aunque algunos plantean matices relacionados con sus posiciones, sobre todo en las infraestructuras pendientes.

El secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, se mostró receptivo a esta alianza pero también "escandalizado por la moda que estoy viendo de pedir al Gobierno socialista que haga en 100 días lo que no hicieron otros en siete años". No obstante, dijo parecerle "muy bien todo lo que sea unirse para reivindicar proyectos de Asturias" aunque, reiteró, "echo en falta que en los siete años anteriores no hubiera más voces" en esa misma línea. El portavoz socialista en la Junta, Marcelino Marcos, afirmó que "no se trata de urdir frentes antimediterráneo, sino de defender nuestros intereses", al tiempo que subrayó la importancia de que "sectores sociales y económicos tomen conciencia y den, de nuevo, un paso adelante para defender el interés general, con objetivos que no sólo están relacionados estrictamente con la economía".

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, destacó que "todas las iniciativas que vengan a reforzar las comunicaciones de Asturias son bienvenidas" pero recalcó que la prioridad ha de ser "acabar las infraestructuras pendientes, que en Asturias son bastantes". La dirigente popular señaló que "nadie debe tener dudas de que el ministro de Fomento actual, Ábalos, apuesta por el Corredor Mediterráneo y no está familiarizado con el Noroeste ni mucho menos con Asturias". El diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de "lógico y positivo que los agentes sociales y los gobiernos regionales con necesidades similares se organicen ante la inacción del Gobierno" y emplazó a Ábalos "a acabar con los agravios en infraestructuras e iniciativa inversora" para Asturias.

"Saludamos cualquier iniciativa que contribuya a corregir esa anomalía de la España de dos velocidades", afirmó el diputado regional de IU, Ovidio Zapico. "Nos parece positivo todo lo que contribuya a favorecer el peso del Noroeste ya no solo español, sino ibérico. Estas regiones de España tienen unas características comunes y unos problemas muy parecidos que hacen más fácil su superación si los afrontamos juntos", comentó el diputado de la coalición.

Pedro Leal, diputado autonómico de Foro, marcó distancia y puso límites a la espera de conocer el detalle de las posiciones de la alianza empresarial que se constituirá en Oviedo mañana. "No vamos a estar con plataformas que planteen infraestructuras retrógradas para Asturias como el ferrocarril de ancho ibérico en la variante de Pajares", detalló Leal. A juicio del diputado forista "hay un método sencillo para culminar la conexión ferroviaria de Asturias con la Meseta: ejecutar los Presupuestos Generales del Estado que ya estaban programados". Aseguró que "mayor desprecio a Asturias no puede existir porque el AVE va allegar a Granada y a Galicia, según ha prometido Ábalos, y aquí se vuelve a retrasar". El diputado autonómico Armando Fernández Bartolomé mostró "el apoyo absoluto y decidido" de Ciudadanos "a esta unión de la sociedad civil que debe tener su correlato con una unión política". El parlamentario naranja alertó del riesgo que entraña para Asturias "un PSOE que actúa según las presiones de sus socios".