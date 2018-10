El Principado celebra la alianza empresarial del Noroeste: "La coincidencia es plena"

La alianza empresarial del Noroeste español va en serio, no se resigna a ser menos que otros, como el lobby del Mediterráneo. La cumbre de federaciones patronales de Asturias, Galicia, y Castilla y León, que tendrá lugar mañana en Oviedo, supondrá "un paso al frente" para superar "el olvido constante" de este territorio por parte de "los distintos gobiernos" y reivindicar el peso que merecen en el conjunto del país. El Principado celebró ayer la iniciativa porque "la coincidencia es plena" ante asuntos vertebrales como las infraestructuras, la demografía, la financiación autonómica o la transición energética.

"El Gobierno de Asturias está a favor de iniciativas como las que impulsa el empresariado para defender los intereses de la comunidad en ámbitos tan relevantes", manifestaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del Principado. Las reivindicaciones en materia de infraestructuras, financiación, reto demográfico o transición energética "coinciden plenamente" con las prioridades del Ejecutivo asturiano, añadieron las mismas fuentes.

El Principado promoverá próximamente una reunión de la eurorregión del sudoeste europeo (Resoe), de la que forman parte, además, las regiones del norte y centro de Portugal. Ese foro, añadió el Ejecutivo autonómico, permitirá respaldar la iniciativa adoptada por las federaciones patronales y dar apoyo institucional a la Plataforma Atlántico Norte, constituida recientemente. Desde el Principado, se comparte la necesidad de que esta región supranacional traslade a los Gobiernos de España y Portugal y a los órganos de la Unión Europea el planteamiento sobre la necesidad del Corredor Atlántico.

La cumbre de Oviedo reunirá a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Confederación de Empresarios de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, la Federación Leonesa de Empresarios, la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios y la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos.

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha desempeñado un papel esencial para que este alianza sea realidad. "El Pacto de Oviedo es un pacto por los territorios del Noroeste de España", declaró sobre una iniciativa que tata de que estas regiones "dejen de ser víctima de un olvido constante por parte de los distintos gobiernos". Feito atribuyó a esa postergación, la realidad común que viven Asturias, Galicia y Castilla y León. "El aislamiento que sufrimos en materia de comunicaciones, el despoblamiento, el envejecimiento y pérdida de población , la pérdida de competitividad y en consecuencia los bajos niveles de renta, nos han convertido en territorios poco atractivos para la inversión y para fijar y atraer población", argumentó el presidente de la FADE.

"Traer inversiones"

"No queremos enfrentarnos con el Mediterráneo pero no queremos que pase de largo la oportunidad de obtener financiación y traer inversiones a nuestra tierra", precisó el presidente de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, quien dejó claro que no pretenden "entrar en batallas políticas, lo que decimos es que los empresarios y los ciudadanos estamos preocupados por las infraestructuras, las comunicaciones, la demografía, los servicios sociales...". Javier Cepedano, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, calificó de "muy positiva" esta iniciativa. "Es necesario y conveniente ponerse de acuerdo, caminar juntos para reivindicar inversiones pero también otras cuestiones muy demandadas por el mundo empresarial y llevar a cabo proyectos comunes", valoró Cepedano mientras que José María Esbec, el presidente de la patronal de Zamora, entiende que la unión del Noroeste se hace más necesaria "porque hemos estado apartados de la mirada de la gestión política, un tanto desprotegidos tras sufrir deslocalizaciones de actividad por distintas razones".