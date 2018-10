El PSOE de Asturias homenajea a Florentino Antuña, "un socialista desde la raíz"

"Un socialista desde la raíz". Así definió ayer el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, a Florentino Antuña, Tino, presidente del PSOE de Gijón, que ayer recibió un reconocimiento en Langreo por su trayectoria sindical y política. Además, también se presentó el libro "Memorias a flor de piel de un socialista asturiano", que narra las vivencias del que fue ayer homenajeado.

Antuña señaló que comenzó a militar "de enlace con los guerrilleros en el monte con 16 años, eran tiempos muy difíciles porque estaba reciente la masacre de los 22 compañeros que tiraron al pozo Funeres, en Laviana; de hecho, a raíz de esas muertes hubo otros que tuvieron que marchar al exilio, como mi hermano". El socialista hizo un pequeño repaso por su carrera política y sindical, como la reconstrucción del SOMA tras el franquismo. "Me metí a fondo para reconstruir el sindicato, me recorrí todos los pozos y en la cabaña de Peña Mayor salí elegido secretario de Organización, antes no existía la figura del secretario general", destacó como algunos de sus logros.

Barbón, por su parte, destacó el "compromiso político clave" de Antuña, señalando que "fue de los primeros que salieron en Gijón para defender a Pedro Sánchez y a mí me animó para dar el paso para presentarme a la presidencia del Principado".

También acudió al acto de reconocimiento el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, quien resaltó que el presidente del PSOE de Gijón "ha sido muy importante en los inicios del sindicato tras la dictadura". Igualmente asistió, aunque más tarde, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien destacó del homenajeado que "es de los llamados militantes de oro".

También estuvo Carmen Arbesú, que encabezará la lista del PSOE de Langreo para los próximos comicios.