Crispados por el último vuelo a Lisboa

Menos mal que Yuliana Giraldo tenía ayer los globos preparados para recibir a su novio, Robin de Gee, un holandés que viaja a Asturias vía Lisboa porque sale siempre "más rápido y más barato" para ver a su chica que vive en Gijón. Y es que si las sorpresa de Yuliana Giraldo no se llevase a cabo ayer, a saber si se abría cumplido o al menos en Asturias, porque la compañía TAP realizó ayer su último vuelo entre Lisboa y Asturias. El último viaje de TAP Lisboa- Asturias tomó tierra ayer puntual a las ocho y cuarto de la tarde en Santiago del Monte y aunque no se descarta que TAP regrese en la próxima temporada, nada es seguro.

El clamor de los asturianos que ayer se escuchaba en el aeropuerto era unánime no solo por la cancelación de la conexión con Lisboa, sino del resto de rutas internacional que el aeródromo pierde en su totalidad hoy. "Estamos aislados y nos quedamos sin nada. La gente sabía dónde estaba Asturias y cada vez se conocía más, ahora supongo que viajarán a Santander", aseguraba ayer Raquel Fernández, que esperaba a su madre que venía desde Brasil vía Lisboa a Asturias. Elsa Santana es una usuaria frecuente de la conexión entre Asturias y Lisboa y de hecho ayer aterrizaba en el aeropuerto asturiano cabreada con la compañía TAP. "Yo tenía la vuelta cerrada para el domingo (por hoy), pero intentaron que volase a Madrid y luego ahí me dejaban. Después de mucho reclamar logré que me adelantasen la vuelta para hoy. Es una verdadera pena que el Gobierno no haga nada para solventar esa situación". Y madre e hija se van, empujando un carrito cargado de maletas y sin saber cómo viajará la próxima vez Santana a ver a su familia. "El billete de Asturias a Brasil, con conexión a Lisboa me ha costado 650 euros, pero ahora ¿qué tenemos que pagar más de 300 para ir a Madrid?'", concluye la brasileña afincada en Oviedo. Isabel Hernández se enteró ayer delante de la puerta de llegadas de que su novio viajaba en el último vuelo Lisboa-Asturias. "Trabaja siempre fuera, vive en Helsinki y esta conexión nos venía fenomenal. Bien de precio y mucho más corto que vía Barcelona", aseguró Hernández que anunció a su chico la noticia nada más aterrizar a bocajarro. "No hay más vuelos".

A la espera de que TAP se decida y pese a que la compañía aseguró que la línea era rentable, Asturias ya no vuela a Lisboa.