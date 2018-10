Las escuelas infantiles serán "un elemento de muchísimo peso" en la negociación presupuestaria, remarca Podemos

El Portavoz de Podemos en la Junta, Enrique López, reprodujo el gesto de la mano tendida en dirección al Gobierno ante el inminente inicio de una negociación presupuestaria para la que reiteró que su grupo acepta como base el contenido del acuerdo estatal entre el Ejecutivo socialista y Unidos Podemos, pero avanzó que la reiterada apuesta de la formación morada por la gratuidad de las escuelas infantiles y su universalización e integración en la red pública "va a ser un elemento de muchísimo peso". Tras los desencuentros del debate de orientación política de la semana pasada, López asume que las referencias que el convenio estatal hace a esta cuestión "abre nuevas vías", "posibilidades de avanzar muy seriamente en esta medida" sobre la que antes que nada esperan, afirma, a conocer cuál es la propuesta del Gobierno. Sin plantear expresamente la gratuidad inmediata como una exigencia ineludible que pueda condicionar el voto de Podemos a los presupuestos, López sí valoraba esta mañana como "un mal síntoma que el Gobierno aún no nos haya trasladado ningún documento presupuestario".

Del lado socialista, el portavoz del PSOE en la Junta, Marcelino Marcos Líndez, remarcó que existe "una mayoría política parlamentaria para sacar adelante unos presupuestos de izquierdas" y pidió la colaboración de los grupos parlamentarios, en plural, mirando en realidad sólo hacia uno, toda vez que le consta, dijo, la disponibilidad al diálogo de IU. Invitó por eso directamente a Podemos a decidir "si quiere acabar la legislatura sin acuerdos o está dispuesto a dar un giro y sentarse para alcanzar ese pacto necesario". Su visión de la cuestión incita a tener en cuenta que el presupuesto de 2019 sólo será gestionado durante menos de la mitad del año por el actual gobierno y que tras las elecciones de mayo "vendrá otro, del signo que sea", al que también le vendrá mejor un presupuesto que una prórroga para gobernar. También él asume el acuerdo nacional entre el Gobierno y Podemos como un buen punto de partida, pero en su caso emplaza a la formación morada, en referencia a la gratuidad de las escuelas, a "aparcar determinadas reivindicaciones que chocan con las líneas estratégicas marcadas en ese pacto global".

La Junta, por lo demás, sí celebrará pleno ordinario esta semana, el viernes, una vez que ha sido sustanciada en ese sentido la pugna entre los grupos partidarios de convocar la sesión plenaria -Podemos, PP y Foro- y los que consideraban que la proximidad del debate sobre el estado de la región de la semana pasada, en el que todos los grupos pudieron debatir con el Presidente y se votaron 182 propuestas de resolución, lo hacía innecesario. En la Junta de Portavoces de esta mañana se impuso la visión de los partidarios del sí y no habrá puente en los plenos de la Junta: la celebración del día de Todos los Santos el jueves impedirá que el pleno se celebre con el formato habitual de dos sesiones, jueves y viernes, pero sí habrá una, el viernes, con preguntas al presidente, con la votación de la ley de nuevas categorías sanitarias propuesta por Podemos o la toma en consideración de la reforma de la ley de caza que impulsa Foro, entre otras iniciativas.

La celebración o no del pleno de esta semana fue otro motivo de controversia entre los grupos y desató una batalla en la que, una vez más, PSOE y Podemos contendieron en bandos opuestos. Los socialistas creen, igual que IU y Ciudadanos, que los que pretenden que haya pleno sólo quieren "una prórroga" del debate de orientación política porque no les gusta cómo han quedado. Quienes apuestan por celebrar el pleno consideran "normal", afirma Enrique López, "que tratemos de aprovechar las fechas que nos quedan de legislatura". El portavoz de Podemos añadió que no entiende lógico que la Junta tenga "tres meses de vacaciones" y anunció que su grupo pedirá que se habilite enero para trabajos parlamentarios.