"Es una vergüenza y una tomadura de pelo"

Un paso atrás de treinta años. Asturias se quedó desde ayer sin conexiones aéreas internacionales, algo que no ocurría desde hace tres décadas. El último vuelo hacia el extranjero salió del aeropuerto de Santiago del Monte con destino Londres poco después de las dos de la tarde y operado por Easyjet, que abandona esta ruta tras trece años.

Los pasajeros, indignados, aseguran que la pérdida de conexiones con Europa provocará graves consecuencias económicas y turísticas a la región y acusan al Gobierno regional de no haber sabido gestionar la situación. Ayer, en la fila de embarque, un puñado de chavales asturianos esperaban con sus padres ilusionados la llamada para entrar en el avión. Son los alumnos de Varela Study, una empresa que nació para llevar a cabo intercambios con colegios ingleses y asturianos y que se verá muy afectada por la cancelación de estas rutas. Su directora, Pilar Varela, tendrá que volver hoy al Principado, por primera vez desde que comenzó con su negocio hace ya quince, vía Santander. "Y es una vergüenza, una tomadura de pelo. Esto supone un atraso total para nuestra región", asegura la afectada. Rodeándola con la sonrisa de la ilusión de volver a sus coles ingleses donde llevan ya algunas semanas en pleno intercambio y felices, sus alumnos también son conscientes de los recortes y quieren hablar. Nicolás Arganza tiene 12 años y lleva un trimestre en un colegio londinense. Su madre está preocupada porque "nos hacen una faena enorme. Entre otras cosas elegimos Inglaterra porque había vuelo directo desde Asturias y descartamos otros lugares como Irlanda", apostilla Marta María González, madre del pequeño. "Ahora vamos a tardar mucho más en el viaje a casa, será más pesado y más caro", añade su hijo. La ovetense Marta López, de 10 años, está en un colegio cerca de Cambridge. Ninguna queja del intercambio, pero sí de no poder volver a viajar directa a Asturias. "Es un rollo, me voy a quedar todo el año allí y ahora menudo lío para llegar a casa", concreta. Y lo mismo piensa su compañera Inés Vaes, que está en una escuela cercana a Kent. "Ahora tendremos que coger autobuses y más aviones para volver a casa". La cancelación de las rutas todavía sorprendía ayer a algún viajero, como es el caso de la actriz Lucía Menéndez, de Gijón, que trabaja en una compañía de teatro cerca de Londres y volvía a casa frecuentemente en esta ruta. "Es una pena que encima de que hemos tenido que irnos fuera a buscar trabajo ahora se añada el problema de las comunicaciones. Volveré el 8 de diciembre, pero ya no será en vuelo directo a Asturias. ¡Qué injusticia!", remata.

La diputada de Podemos Lorena Gil estuvo ayer repartiendo folletos en el aeropuerto de Asturias denunciando la situación en la que se queda ahora la región y aseguró que el Principado establece "parámetros excluyentes para beneficiar a compañías como Iberia" en los concursos para hacerse con las conexiones, perjudicando así a las aerolíneas de bajo coste. "El Gobierno no se dirigió nunca a Easyjet", recalcó. Fue precisamente en un vuelo de Easyjet entre Asturias y Londres donde se produjo un altercado el pasado viernes y se expulsó a dos pasajeros al quejarse de que ninguna azafata hablaba español. La Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA) considera que este hecho "no entra dentro de la política de una compañía aérea que vuela en Asturias, nos parece curioso que ocurra esto justo cuando deja de dar servicio con la capital británica. Creemos que la compañía debe de buscar una rectificación en su actuación porque no es admisible y esperamos que lo hagan", rematan.