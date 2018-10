El Principado pide perdón por no atender a una ciudadana en asturiano

El Principado de Asturias pide perdón a la profesora de Llingua a la que se negaron a atender en asturiano una consulta que realizó a la Consejería de Educación el pasado 10 de septiembre.



Cuando la docente se explicó en asturiano (tal y como permite la Ley de Uso y Promoción del asturiano, vigente desde 1998) y que da luz verde a todos los ciudadanos para utilizar el asturiano y el eo-naviego para dirigirse a la administración regional, la funcionaria que le atendió le respondió que "por favor, hábleme en castellano". Y aunque la docente le explicó que estaba en su derecho de utilizar esta lengua para dirigirse a la Administración, la funcionaria le espeto que "también tengo yo derecho a pedirte que me hables en castellano".



El Principado admite ahora que "no debería haberse indicado a la comunicante que empleara el castellano en su llamada", expresa las "disculpas" de la Consejería de Educación y reitera su "compromiso" con la ley "de forma que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración autonómica en asturiano". La funcionaria que causó la queja no ha sido objeto de ninguna investigación al no conocerse los datos concretos de la llamada, según explica la Consejería de Educación.



La docente aseguró en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA que se sintió "muy mal" ya que finalmente tuvo que usar el castellano cuando la ley permite "utilizar nuestra lengua para tratar con la administración" y más tratándose de la consejería de cultura y de que ella, la profesora, imparte clases de Llingua en el Principado.

Fue Iniciativa por Asturiano el colectivo que reclamó a la consejería de Educación una rectificación y amparó a la docente en su queja ya que, según explica Ináciu Galán, presidente de este colectivo "deben de ponerse en marcha los mecanismos necesarios para que los funcionarios del Principado tengan un conocimiento voluntario del asturinu". La misma postura defiende el presidente de la Academia de la Llingua Asturiaan (ALLA), Antón Riaño, que tras conocer la noticia de que la docente no había sido atendida en asturiano explicó que "aunque no se puede exigir a ningún funcionario manejar el asturiano ni la Administración está obligada a responder en esta lengua, sí que deberían de contar con funcionarios, "que los hay, que son sensibles con la realidad lingüística asturiana y que serían los que tendrían que atender este tipo de casos y recibir una bonificación, ya sea salarial o de horarios, por atender a quienes lo soliciten en asturiano. La Administración tiene la obligación de atender en asturiano a todos aquellos ciudadanos que lo decidan, están en su derecho".