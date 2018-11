Javier Fernández: "El acuerdo entre el PSOE y Podemos es socialdemocracia"

Con un cuidado similar al que emplea un artificiero para desactivar un campo de minas. Así se manifestó el presidente del Principado, Javier Fernández, cuando fue preguntado en el Pleno de ayer por las posibilidades de sacar adelante un nuevo Presupuesto para el próximo año y, sobre todo, cuando Ciudadanos le preguntó, a las claras, si va a insistir en un acuerdo con la izquierda que propicie "una podemización" de la economía asturiana. Aunque la negociación entre el Gobierno socialista y la formación morada no comenzará hasta el viernes, los gestos dejan entrever una rebaja de la tensión entre ambos partidos que podría allanar el primer pacto presupuestario entre los tres partidos de la izquierda asturiana.

"El contenido del acuerdo nacional entre el PSOE y Podemos no me parece disparatado, si hablamos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la adecuación de las pensiones al nivel de inflación (...) Eso es la socialdemocracia de toda la vida", respondió Fernández cuando el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, le preguntó por " la podemización" de la economía asturiana.

"El verbo podemizar"

De que las relaciones entre Javier Fernández y Podemos han sido beligerantes en lo que va de legislatura, está lleno de pruebas el diario de sesiones de la Junta General. Pero el presidente del Principado fue especialmente cuidadoso cuando fue preguntado por Nicanor García (Cs), que ve en un pacto de la izquierda "una apuesta por la Asturias del estancamiento, más gasto y mayor endeudamiento". El portavoz naranja fue particularmente crítico con el aumento de la partida para el Salario Social. Javier Fernández reiteró la respuesta ya dada a Gaspar Llamazares, quien había aprovechado su turno para advertir que un nuevo presupuesto en 2019 resulta "imprescindible, porque no habrá la posibilidad de aprobar un crédito extraordinario" con un Gobierno en funciones. "Mi intención es que Asturias tenga un Presupuesto y mi prioridad es hacerlo con IU y Podemos", insistió el Presidente, quien señaló que la izquierda "está ante la oportunidad de demostrar que es capaz de anteponer el interés general a sus cuitas particulares".

Más adelante, entró en detalles sobre su posición sobre Podemos y el acuerdo nacional entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "En cuanto al verbo podemizar, depende del significado que le atribuya. Yo hablé muchas veces de podemizar cuando me refería a la simplificación de arriba y abajo; pueblo, casta. Creo que los problemas son complejos y podemizarlos era simplificarlos. Pero en el acuerdo estatal no veo ninguna simplificación", concluyó Javier Fernández quien recalcó que no hay margen para bajar impuestos a los planteamientos en esa línea trasladados por la líder del PP asturiano, Mercedes Fernández, y el portavoz naranja.

El intercambio con Podemos fue para hablar de los apagones y los cortes del reciente temporal, no del Presupuesto. No hubo acritud entre el Presidente y el portavoz de la formación morada, Enrique López quien, no obstante, cuestionó al Ejecutivo "los recortes y las privatizaciones" en conservación de la red vial regional. "No hay ni reservas de sal para echar en las carreteras", dijo el diputado de Podemos, que instó al Gobierno regional a vigilar a las eléctricas. Fernández admitió que la situación de apagones "no es aceptable, ni podemos resignarnos a la fatalidad" pero llamó la atención acerca de que las dos empresas que operan en Asturias están entre las que menos cortes de suministro registran de todo el país, "una de ellas a la cabeza de esa clasificación positiva", dijo.

La presidenta y portavoz del PP, Mercedes Fernández, preguntó al Presidente por "el trato fiscal discriminatorio" a la empresa familiar en Asturias y citó casos puntuales, de grandes diferencias en la transmisión de esas sociedades con autonomías como Castilla-La Mancha o Galicia, que contribuyen, a su juicio, a la "parálisis" de la región. "No se puede venir a manipular, la empresa familiar está tan eximida en Asturias como en el resto del país", rebatió Javier Fernández. El portavoz de Foro, Pedro Leal, reprochó al Presidente su valoración positiva sobre el acuerdo del carbón, firmado con el Gobierno central. "Ustedes criticaron a Rajoy, como liquidador de las Cuencas y meses después se vendieron por un diputado y un senador, en un pacto electoral", replicó Javier Fernández.