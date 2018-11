Imposible avanzar: así está la Senda del Oso

Como si hubiese pasado un huracán. Así está la Senda del Oso a su paso por los concejos de Proaza, Teverga y Quirós, llena de árboles y piedras caídas por el temporal del pasado fin de semana y que han fastidiado los planes de muchos asturianos y visitantes, en pleno puente festivo. El primer tramo de la vía senderista y para bicis, en el concejo de Santo Adriano, es el único que se salva. "Desde Proaza, cada treinta metros encuentras árboles y piedras en medio del camino, algunos se pasan pero otros no y no merece la pena seguir porque no avanzas", comentó Jesús Olivares, ayer, cuando trataba de discurrir por la infraestructura turística con su bicicleta.

Los principales obstáculos comienzan a la salida de Proaza en dirección a Teverga y Quirós, los ramales más afectados por los desprendimientos, sobre todo de árboles y piedras. En el paso proacín de Peñas Juntas, uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de la senda, los avellanos que daban sombra al caminante están todos en el suelo. Y con ellos, algún roble y muchas piedras.

Allí estaban Andrés Machado y Arancha Palomar, turistas de Cantabria, buscando por donde discurrir. "Nos hemos tenido que salir a la carretera ya en Proaza porque hay muchísimos árboles y también postes de la luz caídos", comentó la joven, subida a la bici.

Lo que iba a ser un puente de diversión y deporte en la Senda del Oso se convirtió en una carrera de obstáculos, por lo que la pareja dejará el recorrido para cuando llegue el buen tiempo. "Volveremos en verano", añadió.

El itinerario continúa y se divide en dos vías, a Quirós o a Terverga, ambas son las más afectadas. De paseo por la zona tevergana estaba el matrimonio Díaz Pallarés, de Gijón, con sus nietos. "Llevamos muchos años viniendo y jamás de la vida la ví como hoy (por ayer), hubo tormentas pero parece que lo que hubo fue un tornado porque esto no es normal", comentó Elisa Pallarés. Su objetivo de recoger castañas se truncó por el mal estado de la Senda del Oso y, también, "porque aún están verdes". Así es que se fueron a comer.

También lo dejaron por imposible y circularon por la carretera un grupo de ciclismo BTT de Avilés. "Desde Proaza está intransitable, intentamos sortear algunos pero dimos la vuelta en todo, la carretera es la alternativa", señaló Juanra Álvarez. Intentaron avanzar de nuevo hacia San Martín de Teverga pero a los diez minutos ya habían dado la vuelta.

Después del temporal, la Senda del Oso necesita una limpieza a fondo y mejoras para seguir siendo el referente turístico de la zona y motor de desarrollo socio-económico.