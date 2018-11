El PSOE y Podemos, "optimistas" para alcanzar su primer pacto presupuestario

Si la primera impresión es la que vale y cuenta, Asturias tendrá el primer Presupuesto de izquierdas de esta legislatura en 2019. El PSOE y Podemos salieron "optimistas" de la toma de contacto que mantuvieron ayer el Gobierno de Javier Fernández y el grupo parlamentario de Podemos, en la que estuvieron presentes también responsables de las direcciones de ambos partidos. Tanto el PSOE como la formación morada reconocieron que el acuerdo nacional alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abre el escenario para un "Presupuesto de cambio" en Asturias, que evite la segunda prórroga del pacto presupuestario suscrito en 2017 por socialistas, populares y Ciudadanos. Ahora habrá que concretar esas buenas intenciones cuando ambas partes bajen al detalle de un Presupuesto con un techo de gasto de 4.031 millones.

Las relaciones entre el PSOE y Podemos han sido de manifiesta hostilidad en los tres años largos de la actual legislatura y una de las voces más críticas en todo ese tiempo con el Gobierno regional ha sido la del diputado Enrique López, de ahí la importancia de su alusión al "talante diferente" percibido en la reunión de ayer con la delegación socialista, integrada por el presidente del Principado, Javier Fernández; la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo; el portavoz parlamentario, Marcelino Marcos Líndez, y la secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana. Por parte de Podemos acudieron a la cita en la Presidencia del Principado, su secretario general autonómico y diputado, Daniel Ripa; la coportavoz parlamentaria Lorena Gil y la coportavoz del partido, Nuria Rodríguez, además de Enrique López.

Podemos requirió al Gobierno "mas detalle en los números" y planteó los "ejes centrales" de un Presupuesto de cambio que pasarían por más recursos "para la dependencia, la sanidad pública, la educación, el empleo y las políticas de juventud", con alusiones concretas al salario social y a las escuelas infantiles para niños de hasta 3 años. "Es importante asturianizar los frutos del acuerdo nacional", defendió Enrique López en alusión al pacto alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre los Presupuestos Generales del Estado, que, sin embargo, podría resultar estéril si no cuenta con el apoyo de los partidos independentistas, algo que no influiría, a juicio de Podemos, en la negociación asturiana. López no evitó, sin embargo, administrar ciertas dosis de cautela. "Va a costar trabajo, pero somos optimistas. Es posible llegar a un acuerdo para alcanzar un Presupuesto que sea una semilla de cambio en Asturias" y destacó que la FSA y el Gobierno regional asumen "la importancia del acuerdo de Madrid, que abre una linea de avances importantes para Asturias". A juicio del portavoz podemista, "estamos más cerca de poder lograr un acuerdo que en el resto de la legislatura". El diputado y portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, calificó la reunión de "cordial" y compartió la importancia del acuerdo nacional como "ejemplo a seguir, con las adaptaciones correspondientes a Asturias (...) Quiero ser optimista, Asturias merece tener Presupuestos en 2019".

Los socialistas hablarán hoy del Presupuesto regional con el PP y Foro, en reuniones de mañana y tarde, respectivamente. "Les diremos que el Gobierno no tiene sólo un camino para aprobar las cuentas y el que está explorando, con la izquierda radical, puede ser muy erróneo", advirtió el diputado José Agustín Cuervas-Mons (PP), quien afirmó que en esa insistencia en pactar las cuentas con Podemos e IU pesa más "la presión de la FSA o del Gobierno de la nación".