Malestar en IU de Asturias por su exclusión de la lista europea y "el ninguneo" por parte de Alberto Garzón

Cabreo en IU de Asturias por los planes de la dirección federal para la lista europea, donde no habrá ningún candidato asturiano que pueda tomar el relevo de la eurodiputada Ángela Vallina. Varios dirigentes asturianos han expresado su malestar "por el ninguneo" de su federación territorial en la composición de una lista que a su juicio, adolece de la "pluralidad conveniente" y que refleja "el entreguismo y la subordinación a Podemos".

La precandidatura de IU, que ahora está en fase de recogida de avales, está encabezada por la teniente de alcalde de Rivas Vaciamadrid, Sira Abed Rego y por Manu Pinea y deberá de confluir con la de Podemos, que liderará Pablo Bustinduy. "No es plural, parece que para Alberto Garzón sólo existe Adelante Andalucía", manifestó a LA NUEVA ESPAÑA uno de los dirigentes locales de IU de Asturias, disconformes con el proceder de la dirección federal que asegura haber trabajado para "respetar la pluralidad interna de la organización y a las distintas federaciones" en esta candidatura única. "No hay pluralidad interna ni en el plano político ni en el territorial", argumentan los críticos, que ponen el acento en que Sira Abed, la teniente alcalde de Rivas y futura candidata al Europarlamento, es la mujer del secretario de Organización federal, Ismael González, el "número dos" de Alberto Garzón en el organigrama de la coalición. Para los críticos, se trata, además, de "una nueva renuncia ante Podemos, porque IU hasta ahora tenía cinco eurodiputados y ahora, como máximo tendremos tres, tras el acuerdo para concurrir en una lista de confluencia a las europeas. Pero el proyecto se rehará, que lo tenga claro la actual dirección", aseguraron a este periódico. Los dirigentes de IU de Asturias también censuraron "el silencio de Garzón ante el cierre de Alcoa", como uno más de los agravios del coordinador general de la coalición hacia la federación asturiana.

Por su parte, Izquierda Abierta, la corriente interna de Gaspar Llamazares, también mostró su rechazo a las primarias de IU, que calificó como "una caricatura de participación". Para Izquierda Abierta, "en un momento de profunda debilidad, sin un análisis riguroso ajustado a los tiempos que vive Europa y entregada a la estrategia de otros, IU afronta un proceso de primarias débil, con una lista única" y sin garantizar "ni la federalidad, ni la pluralidad de la organización".