El Principado negocia alianzas con varias compañías para zanjar el "apagón aéreo"

El Gobierno del Principado sufrió ayer un nuevo revés al quedar desierto el concurso de conectividad aérea internacional, que pretendía repartir 4,84 millones entre las compañías que operaran vuelos directos desde Asturias a Londres, París y Fráncfort. Era el segundo fracaso en 15 días, tras quedar también desierto en octubre el concurso nacional, ideado para mejorar las conexiones con Madrid y Barcelona.

La reacción del Ejecutivo fue inmediata, antes incluso de que se hiciera pública la inexistencia de ofertas, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, lanzó un mensaje: "Pondremos todos los medios a nuestro alcance para habilitar las conexiones aéreas internacionales directas lo antes posible". Negociará alianzas con diferentes compañías para zanjar el "apagón aéreo", que ha dejado al aeropuerto de Asturias sin conexiones directas al extranjero y con solo diez destinos nacionales, la cifra más baja de los últimos decenios.

Pola explicó su "Plan B": "Una vez finalizado el período de licitación del concurso de conectividad aérea internacional, abriremos de inmediato una ronda de contactos con las compañías para habilitar las mejores condiciones que permitan poner en marcha las conexiones" directas al extranjero. No obstante, el Consejero fía también buena parte del futuro a la reunión que el próximo lunes 12 celebrará el Comité de Coordinación Aeroportuaria, "en la que se abordará este asunto", resaltó Pola. También se debatirá en ese foro la posibilidad de que la ruta aérea a Madrid sea declarada "obligación de servicio público" (OSP), lo que obligaría a las compañías que la operen a ofrecer un mínimo de frecuencias y asientos semanales, así como a no superar un precio máximo establecido por el Principado. A cambio recibirían una subvención millonaria. No obstante, aún sin OSP, en marzo ya habrá dos compañías operando a Madrid, Iberia y Air Europa, que sumarán ocho frecuencias diarias y precios que se sitúan entre los más bajos de España.