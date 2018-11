La Junta pide una comisión bilateral para urgir al Estado las obras pendientes

La Junta General terminó pidiendo al Principado la apertura de una comisión bilateral con el Estado para el impulso y seguimiento de las grandes infraestructuras que la región mantiene pendientes. La iniciativa de IU encontró de su lado, al menos en cuanto al voto, a PSOE, Podemos y Ciudadanos y superó las reticencias de PP y Foro para reclamar, en los términos que ayer empleó el diputado de IU Ovidio Zapico, "una herramienta de control" y un canal de comunicación directa donde exigir a Fomento agilidad en las inversiones retardadas. Asentó la coalición el argumento sobre la lentitud del ritmo de avance de lo mucho que queda por hacer en la región, sobre el exiguo 14,7 por ciento que arroja el balance de ejecución de lo presupuestado en el primer semestre del año y sobre la certeza de que el mecanismo bilateral existe y tiene precedentes en otras comunidades autónomas.

No va el gesto de ayer mucho más allá de la petición de palabra y del emplazamiento al Gobierno regional de que tienda puentes para la exigencia, aunque sí orienta la tom de posiciones dentro de la cámara. Y si en la alianza político-social por las infraestructuras que el Principado impulsó hace año y medio sólo quedan dos partidos -PSOE e IU-, detrás de esta demanda de comisión bilateral se pusieron en el pleno de orientación de ayer cuatro. Algunos a regañadientes, o por la simple valoración del mecanismo propuesto como una herramienta inocua, que no hace daño ni seguramente será la panacea. El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé sumó a su grupo después de considerar que la comisión bilateral de cooperación entre el Principado y el Estado ya existe, "se creó en diciembre de 1993", y que su reactivación "no puede tapar el problema político que hay de fondo, la deslealtad institucional y la utilización de las infraestructuras con fines partidistas". Sería "errar el tiro", añade, desnudar de las responsabilidades políticas del PSOE y del PP las consideraciones respecto a la eterna carencia de las comunicaciones de Asturias.

Héctor Piernavieja (Podemos) justificó el voto favorable con la sensación de estar dando de paso algo "de sentido común" y la certeza de que la conversación entre administraciones tendría que suceder "por sí mismo" y sin necesidad de pedirla. Ni Podemos ni Ciudadanos hicieron amago de haber escuchado las invitaciones que para sumarse a la alianza les hicieron Zapico y el socialista Nino Torre, que les emplazó con un "discutan, dialoguen y reflexionen sobre las infraestructuras en ese ámbito donde entendemos que hay que hacerlo" y donde está "la mayoría social".

Mucho peor acogidas fueron estas insinuaciones en las bancadas de la derecha. El diputado del PP Luis Venta se negó a participar en el "esperpento" y la "comedia", en el "engaño", el "camelo" y el "montaje" urdido por IU en un intento de que "el PSOE le conceda la medalla de oro y brillantes". "Intentan oxigenar al PSOE y salvar a los soldados Sánchez y Fernández", les dijo. "Lo que hacen es cambiar la alianza en la que muchos no picamos por una comisión bilateral que será menos plural y combativa porque el Gobierno de España ya es afín".

El texto del emplazamiento al Principado es genérico respecto a las obras "estratégicas" que serán objeto de la comisión bilateral. Foro quiso introducir una referencia expresa a la especial importancia de las infraestructuras ferroviarias que IU no aceptó, así que el forista Pedro Leal enardeció la crítica extendiéndola hacia una alianza "que no es por las infraestructuras, sino 'antiasturias'", que se ha convertido en "el disfraz que se emplea para hurtarnos las obras pendientes" y está diseñada para prestar apoyo a "un Gobierno que lidera los rechazos a las infraestructuras del Estado que ya están planificadas", en referencia a la controversia sobre el cambio de planes que Fomento baraja respecto al ancho de vía de la Variante de Pajares.