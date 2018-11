Podemos acepta el planteamiento del Gobierno sobre los empleados públicos en el diálogo presupuestario

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado ha mostrado esta mañana en tono conciliador la disposición de su grupo a alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto de 2019 "si el Gobierno encaja bien nuestras propuestas". De entrada, en el intercambio de documentos que mantienen los morados y el Ejecutivo socialista, Enrique López hizo expresa manifestación de un principio de acuerdo respecto a la oferta del Principado sobre el futuro de los empleados públicos. Los planteamientos que han recibido de la Consejería de Hacienda son, firma López, "compromisos que responden a la situación de recortes que el Gobierno ya debería haber asumido antes de 2019, pero vamos a apoyarlas". Se recoge, en concreto, una estimación de costes para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, que sigue sin embargo condicionada a que el Gobierno sea capaz de cumplir la regla de gasto, y a su lado la subida salarial de un 2,375 por ciento, el reconocimiento del segundo nivel de la carrera profesional también para el personal interino, entre otras medidas.

En la Junta de Portavoces, esta mañana, el Ejecutivo trasladó a los grupos el calendario previsto de tramitación del presupuesto, que debería ser registrado en la cámara el próximo día 27, la fecha límite de la que disponen por tanto las partes para alcanzar un acuerdo. Esa fue una de las conclusiones de una reunión particularmente bronca de la Junta de Portavoces, donde los grupos se enfrentaron sobre el mejor modo de aprovechar el tiempo que queda de legislatura en la cámara. El organismo acordó habilitar el mes de enero para el trabajo parlamentario, pero sin consenso sobre a qué deben ser dedicadas las sesiones.

Podemos, PP y Ciudadanos hicieron valer una heterogénea e inusual mayoría para priorizar los trabajos de las comisiones de investigación pendientes, la que fiscaliza la actividad del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y la de los cursos de formación para el empleo. A esta posibilidad se opusieron PSOE, IU y Foro, con su suma de votos insuficientes dentro de la Junta de Portavoces que, sin embargo, podría convertirse en una mayoría suficiente en la Mesa de la cámara, donde Ciudadanos no tiene representación y a la que compete ratificar la decisión de la Junta de Portavoces. El portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, no ha descartado esta posibilidad de que la Mesa contradiga la decisión de esta mañana, algo que "no sucedería por primera vez", ha destacado.