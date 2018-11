La hija de Ardines rompe su silencio: "Te enerva el alma ver a esos impresentables que no condenan el asesinato de mi padre"

"Te rompe el alma y la vida tener que encontrar a tu padre asesinado, la rabia y la impotencia de que su/sus asesino/s siguen sueltos, vivos y disfrutando de su libertad cuando a mí y a mi familia nos privaron de disfrutar de una persona honesta íntegra de las pocas que quedan en esta asquerosa sociedad". La hija de Javier Ardines, el concejal de IU de Llanes asesinado el pasado 16 de agosto, Alba, ha exigido a través de la red social Facebook "respeto" y ha arremetido contra los responsables de una página de Facebook muy crítica con el actual gobierno municipal, en el que participaba su padre, y, en especial con el alcalde, Enrique Riestra: "hay otra cosa que te enerva el alma, que es ver a una panda de impresentables (por no ponerles más de un calificativo que se me pasa por la cabeza) exigiendo al Alcalde disculpas, cuando ni siquiera tuvieron la decencia de presentarnos el pésame, ni condolencias, ni de mostrar la mínima repulsa a lo sucedido".

Alba Ardines defiende al alcalde llanisco: "solo pide justicia y que se sepa quién le arrebató la vida a mi padre y que la población colabore". Añade que en ningún momento ha visto que el regidor "politizara" el asesinato de su padre, "cosa que otros sí parece que lo hacen pidiendo disculpas que no merecen ni del Alcalde ni de nadie".

A la hija de Javier Ardines le duele "ver cómo gente no condena el asesinato" de su padre. "Solo le deseo que no tenga que pasar por lo que está familia está pasando y que tenga que oír de boca de una 'persona' por calificarla de alguna forma que no se siente compungida", en lo que parece una referencia a la declaración realizada en una televisión privada por una empleada municipal días después del asesinato.

"Antes de hablar de Javier Ardines lávense la boca con aguafuerte, a ver si el veneno y el odio que llevan dentro se les compensa", clama Alba Ardines, que en su nombre y el de su familia exige "respeto", algo que "en esta página es lo que menos hacen, respetar a una persona que ha sido asesinada vilmente", indica a los responsables del perfil en el que publicó el comunicado.

"Espero que sea la última vez que en esta página tengáis la poca decencia de nombrarle. Bastante desgracia tenemos como para que sigáis instigando al odio y difamando información falsa maquillada", señala la hija del edil asesinado. Y añade: "Duele tener que romper el silencio, pero más duele que os aprovechéis de un asesinato cuando entre todos los que le criticabais no le llegáis ni a la suela del zapato".

Javier Ardines fue asesinado en la madrugada del 16 de agosto, en un paraje cercano a su vivienda, entre La Pesa y Belmonte de Pría, en Llanes. El edil circulaba en su vehículo camino del puerto de Llanes, a se dirigía para salir a fanar (era patrón de barco). Todo indica que lo obligaron a detenerse cerrando con varias vallas de obra el camino por el que avanzaba. Cuando se detuvo a apartarlas fue atacado por una o varias personas.

Ardines recibió varios golpes en la cabeza con un objeto contundente y, según algunas fuentes, tenía marcas en el cuello compatibles con un intento de asfixia. El cadáver fue hallado por un vecino de la zona a 70 metros de su vehículo, que tenía el motor arrancado y la puerta del conductor abierta. La jueza de Llanes decretó el secreto del sumario y a la investigación, iniciada por la Policía Judicial de Llanes y Gijón, se unieron agentes de la Unión Central Operativa (UCO). Los investigadores interrogaron a decenas de personas. Las pesquisas continúan.