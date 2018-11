Los funcionarios siguen adelante con la huelga del viernes

Los funcionarios siguen adelante con la huelga general planteada para este viernes. Esta mañana, unos doscientos de ellos se han concentrado ante los Juzgados de Oviedo bajo el lema "No a la politización de la Justicia, no a la movilidad forzosa". La oferta realizada por el Gobierno para modificar en el Senado la ley del Poder Judicial que les deja sin destino definido, no les convence y les parece insuficiente. Y es que el PSOE no tiene mayoría en el Senado, por lo que exigen al Gobierno que arranque al PP la decisión de cambiar la ley. Si no, la huelga sigue adelante, y habrá más movilizaciones.

Que el Gobierno haya dado un paso adelante y les haya propuesto cambiar la ley, a CC OO le parece no obstante una buena señal y una demostración de lo que puede conseguirse con las movilizaciones. Por tanto, los sindicatos se sienten justificados para seguir apretando hasta forzar un cambio en una ley que les deja a los pies de lo caballos. Con la nueva ley, los funcionarios están destinados a un municipio y no a un órgano judicial determinado, por lo que pueden ser cambiados de puesto en función de las necesidades de cada sede judicial. Además, habrá un delegado de Justicia con competencias disciplinarias, incluso en aquellas comunidades donde esta administración está transferida a las comunidades autónomas como es el caso de Asturias.

A la huelga de funcionarios del viernes seguirá el lunes que viene la de jueces y fiscales, que quieren repetir el episodio inédito del pasado mayo, a pesar de las amenazas del Gobierno, que les retraerá el día del sueldo. Y los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, pararon ayer dos horas para reivindicar un sueldo acorde a sus funciones.