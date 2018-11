"Nos tratan diferente en clase"

Dicen los estudiantes asturianos que el machismo está presente en las aulas, y es por ello que ayer el noventa por ciento de los escolares asturianos secundaron la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, según la central. Las manifestaciones tuvieron lugar en Oviedo y Gijón, pero se extendieron a lo largo de cuarenta ciudades del país. Llama la atención que los jóvenes acusan a los profesores de ser machistas en las aulas, y aseguran que "nos tratan diferente". Las palabras son de Héctor Guzmán, un joven de 15 años que ayer quiso sumarse a la manifestación en Oviedo. "Los profesores nos tratan mejor a nosotros, confían más en nuestro trabajo, y eso no debe ser así. Todos somos iguales", explicó. Al lado suyo, un grupo de chicas reconoce que en el aula "nos sentimos menos valoradas que ellos". Toma la palabra Rebeca García, de 14 años, y añade que "hay que cambiar las cosas, en muchos casos son los propios profesores los que muestran las preferencias hacia ellos", concreta.

Nati Menéndez tiene 77 años y ayer vino a Oviedo desde Siero para apoyar a "estas nuevas generaciones, que tienen que luchar por tener los mismos derechos". Dice Nati Menéndez que ella, que pertenece a una generación que "sufrió muchísimo el machismo", tiene ahora la obligación moral de "apoyar a los que vienen detrás, tenemos que conseguir un derecho fundamental como es el de la igualdad", remata. Y agarra su pancarta para escuchar los lemas que gritan desde un megáfono en primera fila y que ella también repite. "Ninguna agresión sin respuesta. No es no. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Que no, que no, que no tenemos miedo".

"Estamos en contra del machismo en cualquiera de sus formas", explica Lola Manzano, que dice que no quiere hablar, pero si es para defender esta causa lo hace, y con soltura. "Hay que cambiar tantas cosas, entre ellas tratar la educación sexual en las aulas". Desde el sindicato consideran un éxito total el seguimiento de la huelga.