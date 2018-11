La Variante abrirá en 2021 para mercancías y viajeros por los dos túneles, anuncia Ábalos

Las obras de la variante de Pajares estarán terminadas en 2020, con "un túnel en ancho ibérico y otro en triple hilo", que permitirá el tránsito de trenes de viajeros y de mercancías por ambos túneles, según confirmó ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 13 de octubre. El Ministro ratificó ese plazo, anunció que la puesta en servicio tendrá lugar "posiblemente al año siguiente", en 2021, y que descarta el uso del trazado actual de la rampa cuando abra la Variante, tras una reunión con el presidente del Principado, Javier Fernández, en la que estuvieron presentes sus respectivos equipos, en la sede del Gobierno regional.

El titular de la cartera de Fomento llegó a Asturias con el "guión" claro, propuesto por el consejero Fernando Lastra, según admitió el propio Ábalos, quien empezó su comparecencia por la cuestión más "importante", la Variante, la nueva conexión ferroviaria con la Meseta. "Está entrando ya en su recta final. Hemos acelerado la ejecución, de forma que en 2020 todas las obras van a estar terminadas y entrará en servicio cuando los organismos de seguridad lo determinen, posiblemente al año siguiente". Ábalos destacó la rebaja de tiempos que supondrá el nuevo trazado. " Y a partir de ahí, cuando tengamos en servicio la alta velocidad, el trayecto Madrid-Oviedo-Gijón se hará en tres horas veinte minutos y en algo menos de tres horas el viaje entre Madrid y Oviedo". Fuentes de Fomento precisaron a este periódico que, una vez eliminado el fondo de saco de León y ya con todas las prestaciones y sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad en servicio, los tiempos quedarían en media hora menos: dos horas y media a Oviedo y 2 horas 50 minutos a Gijón".

El Ministro entró con detalle en "la solución a los anchos de los túneles", auténtico nudo gordiano del debate político en Asturias en torno a las obras de la Variante en los últimos años. "Es obvio que hace falta una infraestructura que sirva para personas y mercancías (...) porque por ella pasa un porcentaje alto en el conjunto nacional del transporte de mercancías. No es algo accesorio sino fundamental. Por tanto, mercancías y pasajeros en dos túneles, por motivos de seguridad, en ancho ibérico y ancho estándar", concretó el Ministro, quien cifró las mercancías asturianas en el 13 por ciento del total nacional. "No entiendo que haya quien no quiera que las mercancías vayan por la Variante y sigan por la rampa", diría luego el Ministro.

Las palabras de Ábalos suponían el carpetazo definitivo de Fomento al pacto del anterior Gobierno del PP con Foro para que la Variante abriera sus dos túneles en ancho estándar, en uno de ellos con triple hilo, una solución que limitaba la circulación de las mercancías a este último. Un acuerdo que los foristas habían arrancado a los populares a cambio de su voto decisivo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y que incluía una elevada inversión para la rampa de Pajares, de la que Fomento piensa "prescindir" en cuanto esté abierta la Variante. En el turno de preguntas fue aún más preciso: "Con esta solución tenemos ancho ibérico en traviesa polivalente en el túnel oeste y ancho estándar en triple hilo en el túnel este. Se gana seguridad, tiempo y más capacidad", manifestó Ábalos quien cedió la palabra al consejero Fernando Lastra para que aclarara la situación: "Pasan viajeros y mercancías por los dos túneles".

El Ministro repasó al resto de los asuntos de la reunión de trabajo tras destacar "la simpatía y el cariño que tenemos por el Presidente", dijo en alusión a Javier Fernández y orillando las rencillas por la crisis interna del PSOE en 2016.

Plan de Cercanías. "Asumimos las actuaciones y propuestas del plan nacional de 2017. Tenemos previsto adjudicar la próxima semana el estudio informativo de la variante de Villabona, pieza clave en todo el área metropolitana, y la renovación integral de los tramos Colloto, Infiesto y Gijón-Laviana. El próximo lunes mejorarán las frecuencias de la C-3 (Oviedo-Avilés) con 14 nuevos servicios de lunes a viernes y 4 más, los sábados y domingos".

Avilés. "Mantenemos el compromiso de licitar los estudios para la supresión de la barrera ferroviaria y los accesos al puerto de Avilés".

Fondo de saco de León. "Permitirá recortar en media hora los viajes por tren entre Asturias y la Meseta. Estamos en plazo", dijo Ábalos. Las obras estarán para la primavera-verano del próximo año", precisó la presidenta del ADIF,

Plan de Vías de Gijón. "Seré más concreto en la reunión con la Alcaldesa y la sociedad Gijón al Norte pero, en cualquier caso, asumimos el compromisos adquirido del anterior Gobierno. Ese es el punto de partida.

Carreteras. "Hemos acordado el tercer carril de la Y asturiana, entre Lugones y Matalablima; hemos reanudado las obras de la 1a A-63 entre Cornellana y Salas y antes de que acabe el año licitaremos la segunda calzada entre Salas y El Reguerón", anunció Ábalos sobre unas obras paralizadas en su día por el ministro José Blanco.

La Zalia. "Revisaremos los mecanismos financieros que permitan hacer frente al déficit de ese proyecto, que sigue teniendo la consideración de prioritario".

El Corredor Atlántico. "Para el Gobierno es tan prioritario como el Corredor Mediterráneo. Vamos a presentar próximamente el Plan Director del Corredor Atlántico, ahora que tenemos ya la previsión de la financiación europea. Y nombraremos un coordinador que tenga relación con los empresarios, autoridades y sociedad.