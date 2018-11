El Gobierno regional no tiene "decidido,de momento" ninguna subida fiscal para 2019

El Gobierno asturiano no tiene "decidido, por el momento" si subirá el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el Presupuesto regional de 2019. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha mantenido el suspense sobre una medida que le ha reclamado Izquierda Unida en la negociación presupuestaria pero tiene cuantificado el coste que supondría para los bancos que operan en la región: 3,6 millones de euros, según ha concretado en su respuesta a la presidenta y portavoz del PP, Mercedes Fernández. "Si se subiera ese impuesto no formaría parte del infierno fiscal asturiano", contestó Javier Fernández a la líder del PP asturiano en el turno de preguntas al Presidente que ha tenido lugar en el pleno de esta mañana en la Junta General.

El calor preelectoral ya empieza a sentirse en los escaños del parlamento asturiano como la demuestra el cruce de mensajes entre la portavoz popular y la bancada de Podemos, a la que Mercedes Fernández despachó con un "estamos hartos, estamos hasta aquí", dijo señalando su coronilla, para añadir "yo no tengo un chalé en Galapagar" y concluir que "son ustedes muy hipócritas", unos mensajes que trasladó aprovechando su pregunta a Javier Fernández acerca de si pensaba ceder a las peticiones y exigencias en materia de subida de impuestos trasladas por la formación morada y por IU.

El portavoz de Podemos, Enrique López, aprovechó su turno para sondear el talante de Javier Fernández sobre la iniciativa para reducir las listas de espera sanitarias con la contratación de personal que cifró en 20 millones de euros. Javier Fernández lamentó "el tremendismo" de la formación morada sobre ese problema en lo que va de legislatura y sin dar la negativa por respuesta enumeró los abundantes compromisos de gasto que habrá que afrontar en los Presupuestos del próximo año. "No pongo ningún veto (...) pero es muy fácil ver las cosas con claridad cuando no se está presionado por el principio de realidad", respondió Fernández, que aún así se mostró optimista sobre la negociación presupuestaria.

El intercambio con Gaspar Llamazares sirvió para que, una vez más, Javier Fernández, marcase distancia con los planes da después de que el portavoz de IU le instara a "aumentar la presión porque la Ministra no aumenta el diálogo pero sí el dogma". Nicanor García, de Ciudadanos, preguntó por la tardanza en la firma de los fondos mineros del período 2014-2018, tras hacer un balance negativo de los planes anteriores. "En los fondos hubo de todo, algunos no fueron los mejores pero otros sí, como la Autovía Minera y el campus de Mieres". Pedro Leal, de Foro, preguntó por el balance de la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y sus compromisos con la Variante y resto de actuaciones pendientes. "Me parecieron muy razonables", contestó Javier Fernández antes de que en su réplica el portavoz forista tachara de "robo del siglo" la apertura uno de los túneles en ancho ibérico. El presidente del Principado acabó reprochando la prolongación de los peajes del Huerna y el Guadarrama, decidida por gobiernos del PP sobre cuyo plazo de conclusión, para 2020, incluso bromeó: "Para entonces tendré 102 años, iré en silla eléctrica".