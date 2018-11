El Ministro remitirá un convenio del plan de vías de Gijón en una semana

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desterró ayer en Gijón las "incertidumbres políticas, jurídicas y urbanísticas" del proyecto de integración ferroviaria de la ciudad, tras reunirse con la Alcaldesa, los portavoces de los grupos municipales y representantes de la sociedad civil. E incluso se comprometió a que la próxima semana, Principado y Ayuntamiento reciban del Ministerio la propuesta de convenio del plan de vías para ser estudiado por ambas administraciones como paso previo a su aprobación.

Se trata de un documento que "mantendrá los compromisos que ya había" en cuanto a cuotas de participación y plazos acordados hace meses por las tres administraciones implicadas en el seno de la sociedad Gijón al Norte, participada al 50% por el Ministerio de Fomento, 25% por el Principado de Asturias y 25% por el Ayuntamiento de Gijón.

El único cambio que se introduce es la inclusión de una cláusula de actualización de los costes conforme al resultado del estudio informativo de la estación intermodal que se está redactando desde el pasado mes de mayo.

De otro lado, y "conociendo sus limitaciones legales y financieras", se introduce una mejora en la financiación de las administraciones, homologando las formas de pago del Principado y Ayuntamiento. El gobierno regional verá incrementado hasta el año 2034 los plazos de devolución del préstamo que se solicitará al Banco Europeo de Inversiones, una fecha que ya manejaba el Ayuntamiento, rebajando así la carga económica regional, tal como estaba prevista en el convenio anterior.

"Es un momento importante, con la puesta en escena de tres administraciones comprometidas con el proyecto, con el propósito de recuperar la confianza perdida en base a hechos reales", enfatizó Ábalos, quien añadió que "ya se están haciendo cosas" como el vaciado del túnel del metrotrén, "que aún llevará unos meses más"; la licitación de los proyectos de las estaciones de El Bibio y Viesques; la tramitación de la contratación de la redacción de los proyectos de la estación de la plaza de Europa y la prolongación del túnel hasta Cabueñes o el estudio informativo de la estación intermodal, iniciado en mayo. Un estudio que, ahondó Ábalos, "es fundamental" y "hace ver que la cosa va en serio" ya que "sin convenio podemos avanzar, pero sin estudio, no". Será este documento el que evalúe las alternativas y los costes de la construcción de la futura estación y su ubicación definitiva. No obstante, y a petición tanto de la Alcaldesa como delos grupos municipales, el Ministerio de Fomento accedió a que la redacción del proyecto constructivo pueda comenzar antes de que se finalice el estudio informativo, en mayo de 2020, "a fin de ganar tiempo". Un proyecto para el que Adif tiene ya una reserva presupuestaria de cara al próximo año porque "hay que hacerlo, no se puede redactar un proyecto de construcción sin un estudio informativo previo y las declaraciones ambientales".

En palabras de Ábalos, "todo está en marcha". Solo falta la firma de un convenio que "ha adquirido una importancia grande en el imaginario popular" y que viene a otorgar al plan "un compromiso jurídico además del político y que sitúa las obligaciones de las partes". Un documento que se ratificará en el seno de la sociedad Gijón al Norte. Tras esa actuación se aprobará de forma definitiva el documento que vincula a las tres administraciones en el Consejo de Ministros.