Hablan los asturianos que vivieron una odisea para volver de París: "Esto es lo que nos queda"

Los asturianos que se quedaron "atrapados" en París durante horas por el retraso de un vuelo a Barcelona y la consiguiente pérdida de su enlace al Principado ya están en sus casas, tras muchas horas de periplo. Lo sangrante de su situación radica en que en un principio muchos de ellos contaban con billete directo de Asturias a París, pero lo perdieron después de anunciarse que el aeropuerto asturiano se quedaba sin conexiones internacionales.

Fruto de ello, se les cambió el plan de vuelo, teniendo que hacer escala en Barcelona para la vuelta. El problema llegó cuando el avión de Charles de Gaulle a El Prat no salió a su hora, se quedaron "tirados" en territorio francés y perdieron el vuelo a Asturias, teniendo que hacer noche en la Ciudad Condal. Al menos una veintena de asturianos se vieron afectados por esta situación, que relata así uno de ellos, Manuel Ángel García, tras catorce horas de odisea:

"Después de catorce horas estamos en casa, eso es lo que les queda a los asturianos que tengan que coger conexiones con otros vuelos. Al final éramos unos veinte de Asturias. Cuando despegamos en París era la una de la madrugada (el avión tenía que haber salido a las 19.15 horas) y llegamos a las tres menos cuarto a Barcelona. Ya nos tenían asignado el primer vuelo de la mañana para Asturias, sin ninguna otra opción. Salía a las 6.55 horas y nos dieron unos vales para que cenáramos y desayunáramos. Si querías hotel, también te lo proporcionaban pero a 45 minutos del aeropuerto. Y claro, con tres horas no teníamos tiempo para nada. Así que todos nos quedamos en el aeropuerto. Al final aterrizamos en Asturias a las 8:15 horas. Había gente que venía a una boda y otros tenían que trabajar. La compañía (Vueling) dice que fue por las condiciones meteorológicas en París y eso es mentira porque no se anuló ningún vuelo en París, nada más que el nuestro. Fue porque no tenían avión y lo trajeron de un vuelo de Praga. Esto es lo que nos queda a los asturianos..."