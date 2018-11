Fomento reconoce que el peaje del Huerna perjudica a Asturias pero asegura que la rebaja "ahora no es asumible"

"Asturias y otras comunidades autónomas se sienten perjudicadas por los peajes y lo son". Así de contundente se manifestaba el ministro de Fomento José Luis Ábalos en una entrevista publicada hoy por LA NUEVA ESPAÑA (que puedes leer íntegra en este enlace) y en la que el dirigente político nacional no se niega a una futura actuación para rebajar el coste del peaje del Huerna que grava la entrada y salida de la comunidad por autovía.

"Debemos avanzar hacia un sistema homogéneo, igual en toda España, que sea social y territorailmente justo, que sea económica y ambientalmente sostenible. Además creo que he roto la inercia que llevaba a replicar, generación tras generación, el modelo existente, al no prorrogar los peajes próximos a vencer", manifestó Ábalos en la entrevista en este periódico haciendo hincapié en que bajo su mandato "por primera vez una entrevista a la que le vence el plazo concesional revierte al Estado". "La solución de esta situación no es una cuestión que pueda resolver este gobierno. Y no sólo porque no es asumible presupuestariamente, sino porque requiere un pacto amplio. Y el marco adecuado es el Congreso donde va a crearse una subcomisión al efecto".

El ministro admite que "hay que contemplar medidas para aliviar aquellas situaciones que sean más claras". Las soluciones, insiste, "son numerosas y el presupuesto limitado". "No nos negamos a contemplar nuevas actuaciones pero siempre desde la perspectiva de avanzar hacia un sistema mejor", enfatiza.

