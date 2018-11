Llegan las lluvias: semana pasada por agua en el Principado

La "alegría" del buen tiempo duró poco en esta ocasión. A pesar de que ayer hizo un día casi de playa y poco habitual en el noviembre asturiano (se alcanzaron los 23 grados a las dos de la tarde en el campus de Gijón según la Agencia Estatal de Meteorología), la situación no va a durar mucho más. Y es que vuelven las lluvias. El mal tiempo entrará poco a poco pero se hará presente sobre todo el miércoles. Será entonces cuando se acumulen más de 20 litros por metro cuadrado según los expertos. Pero vayamos por partes. Esta es la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días.

Mañana lunes la semana empezará tranquila dentro de lo que cabe. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia sólo "intervalos nubosos" aunque no se descartan "precipitaciones débiles y dispersas" pero que en todo caso afectarían al extremo sur de la comunidad y que serían más probables en la madrugada, cuando podrían ser de nieve a partir de los 1.700 o 1.800 metro de altitud. Las mínimas, eso sí, subirán un poco aunque no se notará en exceso porque bajarán las máximas. En el litoral predominará el viento más o menos fuerte. Habrá unos 8 grados de mínima en zonas como Langreo mientras que en lo que se refiere a las máximas y según los meteorólogos de la AEMET el mercurio no subirá de los 14 grados en poblaciones como Cangas del Narcea. La máxima será de 16 grados en las principales ciudades del Principado. Habrá que abrigarse para pasar sobre todo las primeras horas del día.

El martes la cosa ya cambia. Para el segundo día de la semana ya se anuncian cielos nubosos con lluvias dispersas. La nieve bajará de cota hasta los 1.200 metros en la zona de la Cordillera de Picos de Europa. Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla en cotas altas. Las temperaturas siguen bajando (mucho más las máximas que las mínimas que ya por entonces estarán bastante bajas).

El miércoles la situación irá a peor y la cota de nieve descenderá de nuevo a los 900 metros aunque bien es verdad que según las previsiones de los expertos a lo largo del día continuará subiendo hasta los 1.200 o 1.400 metros. Las temperaturas seguirán bajando y se anuncian "heladas débiles en la cordillera". Si bien es cierto que esta previsión de tan a largo plazo es susceptible de cambios.