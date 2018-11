A por la "Champions" de la igualdad

Ha nacido un nuevo club de fútbol. El CD ALAS, integrado por once chicos y chicas de equipos ya existentes y que buscan ampliar la cantera empezando por los prebenjamines. No competirán los fines de semana, pero habrá que entrenar todos los días porque quieren llegar a lo más alto, a ganar la "Champions" de la igualdad y del respeto entre hombres y mujeres. Es el Club Deportivo Asturias Libre de Agresiones Sexuales y va a jugar sin descanso por los buenos tratos, tanto en los campos de fútbol como en colegios y redes sociales.

El proyecto ha sido diseñado por Acción en Red Asturies en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer y el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. Nueve equipos de fútbol han cedido a once jugadores y jugadoras: el Unión Popular de Langreo, el Caudal Deportivo de Mieres, el Club Deportivo Tuilla, el Club Deportivo Covadonga, el Unión Club de Ceares, el Universidad, el San Martín, Gijón Femenino y el Club Deportivo Covadonga Femenino.

"El deporte es el mejor ocio, y empezamos por el fútbol por la importancia que tiene también de socialización. Además, el 75 por ciento de las licencias federativas son masculinas, y eso da más valor a este proyecto, porque si no implicamos a hombres y mujeres, la igualdad nunca va a ser real", afirmó Sara Rodríguez, técnica de Acción en Red Asturies. También añadió que, aunque se empieza por el fútbol, la intención es ampliarlo a otros deportes. "Nosotros trabajamos en positivo y por eso queremos extender los buenos tratos", afirmó.

El proyecto ya da sus primeros pasos con campañas de promoción y sensibilización en las redes sociales y su presentación pública ayer. La segunda fase se abordará en 2019, con acciones educativas para la prevención de la violencia y por los buenos tratos. Se desarrollará con niños y jóvenes de equipos de fútbol desde prebenjamines, y también en los centros educativos.

Curro Cabal, presidente del Club Deportivo Covadonga, indicó que precisamente por la afición que hay al fútbol, "tenemos en nuestras manos un medio para cumplir con nuestro compromiso y responsabilidad social en la lucha por los buenos tratos hacia la mujer". Maira, jugadora del Gijón Femenino, pidió a los padres que "dejen a las niñas practicar el fútbol si ellas quieren. Los pequeños no miran si con quien juegan son niños o niñas. Si son buenos le pasan el balón, y si no, pues no se lo pasan".

Eso es lo que se pretende: entrenar los buenos tratos y ganar por goleada a la violencia machista.