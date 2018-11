Podemos reclama al Gobierno respuestas en la "semana crucial" para pactar el Presupuesto

Podemos quiere pasar del escenario de las propuestas sobre el Presupuesto de 2019 al de "respuestas concretas" por parte del Gobierno en una semana que juzga "crucial" para llegar a un acuerdo sobre las próximas cuentas regionales. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, presentará el proyecto presupuestario la próxima semana y la formación morada quiere llegar con los deberes hechos al escenario.

Enrique López reveló ayer que en su partido están ya a la espera de conocer la postura del Ejecutivo de Javier Fernández tras haber culminado el pasado sábado el traslado de los diez bloques temáticos en los que quieren centrar la negociación presupuestaria. Podemos ha trasladado iniciativas relacionadas con todos los ámbitos que abarcan el Presupuesto, desde la sanidad a la educación pasando por ámbitos como la Universidad, el medio ambiente, los servicios sociales, la Universidad, desarrollo económico y juventud, entre otros; y ahora la pelota está en el tejado socialista.

"El Gobierno tiene en su mano lo que había pedido. Toca esperar respuestas. Esperamos que esta semana haya contactos definitivos", comentó el diputado podemista Enrique López al término de la junta de portavoces que aprobó el calendario de las cuentas regionales del próximo año y que señala el 19 de diciembre como fecha tope para conocer las intenciones de Podemos, pues ese día concluye el plazo para registrar enmiendas de totalidad o parciales. El voto de la formación morada resulta determinante para la aprobación del Presupuesto, ya que el Gobierno socialista ha descartado las rebajas de impuestos reivindicadas por el PP, el otro partido que tendría la llave de la aprobación de las cuentas.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ve "avances significativos" que, en su opinión, "se pueden cerrar a finales de esta semana" porque, recalcó, "no hay ninguna razón para que Asturias no tenga unos Presupuestos sociales con más justicia fiscal". El diputado de IU volvió a insistir en los inconvenientes que acarrearía una prórroga en un año que habrá elecciones y, por tanto, la aprobación de un crédito extraordinario no sería posible hasta el segundo semestre del año, con lo que habría un gran retraso en las nuevas inversiones.

En el PP la interpretación es diametralmente opuesta. Su presidenta regional, Mercedes Fernández, quiso dejar patente la "preocupación y alarma" que le suscitó la intervención de Javier Fernández en el pleno del pasado viernes cuando afirmó que no tenía decidido aún si subirá el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a pagar por los bancos, que ha pedido IU en la negociación del Presupuesto. "Asturias ya está a tope de impuestos y languidece. Lo que necesita son unos presupuestos rompedores, que baje impuestos y suba la inversión y no promover la Asturias subvencionada".