El Principado subirá el impuesto de las hipotecas si se aprueba el Presupuesto de 2019

El Gobierno regional subirá el impuesto de Actos Jurídicos Documentados si se aprueba el Presupuesto regional de 2019. El diputado autonómico Ovidio Zapico ha confirmado la aceptación de esa reivindicación de IU tras la reunión mantenida a primera hora de esta tarde con la delegación socialista encabezada por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. (En este artículo te contábamos hace unas semanas lo que intenta cubrir estei mpuesto, muy polémico desde la situación de bloqueo que sufrió el Supremo cuando se debatió si lo tenían que pagar los bancos o los clientes a la hora de firmar una hipoteca).

La subida de ese tributo, que pasara a ser abonado por los bancos tras el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez supondrá un incremento de la recaudación en Asturias del orden de los 3,6 millones de euros, según la estimación que reveló la pasada semana el presidente del Principado, Javier Fernández, durante el pleno de la Junta, cuando sostuvo que esa medida no forma parte del "infierno fiscal asturiano" que denuncia habitualmente en sus intervenciones la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández. Javier Fernández había afirmado en ese pleno que aún no tenía decidido si subiría el tipo de ese impuesto del 1,2 al 1,5 por ciento, el máximo legal previsto para las autonomías aunque sí afeó a la presidenta del PP asturiano que su partido se posicionara contra dicho tributo sólo después de que Pedro Sánchez tomara la decisión de que sería abonado por los bancos y no por los particulares que suscriben hipotecas. Izquierda Unida había cifrado en 8 millones de euros el incremento de la recaudación que supondría esa subida fiscal pero el Principado aclaró que se quedaría en prácticamente la mitad porque esa subida sólo afectará a los ingresos procedentes por la firma de hipotecas pero no para el resto de operaciones incluidas en el tributo. El diputado autonómico de IU precisó que el Gobierno socialista sólo aceptará la subida de ese tributo en el caso de que se apruebe el conjunto del proyecto del Presupuesto del Principado, que rondará los 4.500 millones de euros de euros. Para Zapico, la asunción de la subida fiscal constituye "un avance más" para alcanzar un acuerdo que garantice el apoyo de la coalición al documento presupuestario.

El impuesto de actos jurídicos documentados lo tienen que pagar los bancos desde la última reforma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez tras la polémica judicial.