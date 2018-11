Emoción en el adiós al último contingente del Líbano: "Sólo esperamos que vuelvan"

"Nunca se sabe lo que puede pasar, ya he estado en el Líbano, y sé cómo es aquello, hay que estar atento", aseguró en la tarde de ayer Sergio Vázquez, de La Corredoria, uno de los 51 soldados del batallón "Toledo", con base en Asturias, que partió poco antes de las ocho de la tarde hacia el Líbano. Se trata del último desplazamiento hacia la zona de despliegue, como explicó el coronel jefe del regimiento "Príncipe", Manuel Pérez López. Los primeros soldados partieron el pasado día 13 del aeropuerto coruñés de Lavacolla, con el jefe del "Toledo" al frente, el teniente coronel langreano David Cuesta. Según el coronel Pérez, los soldados que ya se han instalado en el Líbano han comenzado a dar el relevo a las otras tropas sobre el terreno.

En el Aeropuerto de Asturias hubo lágrimas y abrazos, mucha emoción en la despedida. La abuela del ovetense Hugo Poza, María Antonia García, confesaba lo duro que era ver partir a su nieto en su primera misión. "Lo estoy pasando un poco mal, pero es lo que le gusta. Lo duro va a ser no tenerlo aquí en las Navidades, pero habrá que guardar el cordero en el congelador. Solo espero que vuelva, y con la misma sonrisa con la que se va", aseguró esta mujer con ojos llorosos.

También entre lágrimas se despedía la gijonesa Mara Marquínez de su sobrina recién nacida Alicia. Es su cuarta misión y lo que más le duele es no poder ir junto a su marido como en otras ocasiones, ya que él ha entrado en la Guardia Civil. "Era un gran apoyo", confesó esta mujer, que resaltó la importancia de la misión, sobre todo en el aspecto cultural a través de las clases de español del proyecto Cervantes. El soldado Luis Miguel Fonseca, salmantino de 25 años, se despedía de su novia María Toribio. "Es mi primera misión y estoy deseando ir. Es una nueva experiencia. Lo más duro es separarme de mi novia y de mis padres y mi hermana, pero podemos hablar todos los días por videoconferencia, no es como antes", indicó. Para Marta Toribio, los preparativos también han sido duros: "Solo espero que se mantenga en contacto, si no me muero".

Al cabo Javier Álvarez Cabezón le fueron a despedir los compañeros que estuvieron con él en Afganistán, donde "los tiros son de verdad". Este avulense se toma la misión con ilusión: "En teoría es una misión tranquila, pero nunca se sabe, a ver con qué nos encontramos". Para el cabo primero gijonés Manuel Garrido, que se fue a Líbano con su bandera de España, es la cuarta misión. "Hay que dejarlo todo atado y bien atado, no se pueden dejar problemas. Si pasa algo, no puedes hacer nada, sientes una gran impotencia", dice ese padre de dos niñas de 7 y 12 años.