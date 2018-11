El exrector Vallaure: "¿Debemos iniciar trámites para un grado de Youtubería?"

En un momento de "excesiva especialización" de las titulaciones, el exrector de la Universidad de Oviedo Alberto Marcos Vallaure aboga por los grados generalistas. "¿Saben cuáles son los estudios con más éxito? El doble grado de Matemáticas y Física. Los egresados salen con menos conocimientos de matemáticas que los matemáticos y con menos conocimientos de física que los físicos, sin embargo, son mucho más versátiles con una formación básica y sólida", defendió ayer el catedrático de Geología en el homenaje que compañeros y discípulos le rindieron en la Facultad, dedicándole el último volumen (el número 36) de la revista "Trabajos de Geología".

Marcos Vallaure bromeó en el acto con que su nieto de 15 años quiere ser "youtuber" de mayor. "¿Acaso sería pertinente iniciar los trámites para un grado de Youtubería?", preguntó arrancando las risas del público. "No se lo tomen a broma, que en esas andaremos", apuntó, para lanzar a continuación un encargo a los actuales gestores de la Universidad: "Hay que estar atentos a las nuevas demandas sociales".

El que fue primer decano de la Facultad de Geología y primer rector electo democráticamente recibió ayer elogios de todas partes. El director del departamento de Geología, Juan Luis Alonso, subrayó su "honestidad intelectual": "Fue uno de los escasos profesores que reconocía que no sabía ciertas cosas". La decana, Rosana Menéndez, señaló que Alberto Marcos Vallaure representa como nadie la propia historia de la Facultad, ya que inició sus estudios cuatro años después de que se implantase la titulación en Asturias. Y uno de sus discípulos, Francisco Javier Álvarez Pulgar, dijo de él que fue "el rector que nunca quiso serlo": "Lo fue más por compromiso y coherencia que por convicción personal". Natural de Cayés (Llanera), Marcos Vallaure, según describieron, es un hombre de "carácter fuerte", referente internacional en el campo de la geología estructural y "uno de los grandes maestros" de la Universidad de Oviedo, a la que lleva vinculado 55 años.

En el homenaje en forma de revista que le brindaron en su casa académica participaron un total de 59 autores de España, Reino Unido, Argentina, Chile y Estados Unidos, con 17 artículos sobre diferentes campos de la geología. Alberto Marcos Vallaure rebajó los elogios a su trayectoria como investigador y gestor asegurando que "no todo lo que reluce es oro". "Demasiado bien parado he salido, porque no han hablado aquí mis detractores", dijo con sorna. A las cariñosas intervenciones que le precedieron, el profesor emérito honorífico añadió dos aspectos. El primero, "fui aupado a hombros de gigantes; tuve muy buenos maestros". Y segundo, "tuve la suerte de ser superado por todos mis discípulos", muchos de ellos ayer presente en el acto, junto a varios exrectores.

Marcos Vallaure volvió a arrancar carcajadas cuando a su currículum incorporó un dato más: fue durante dos cursos académicos profesor de Patología en la Universidad de León. "No me pregunten cómo compatibilizaba eso con mi puesto como docente también de Geología". El exrector confesó que siempre fue fiel a un "sistema rudimentario", basado "en el ojo, la mente y la brújula". "Si dividen todas mis publicaciones entre los años de mi trayectoria, les saldrán una media de tres artículo por año. Pero lo que de verdad vale la pena será la cuarta parte", sentenció.