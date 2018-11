La lucha, de boca en boca en Grado

En Grado, los restos del café, el vermú o el pincho en la boca se limpian con mensaje. El Ayuntamiento ha repartido entre los negocios hosteleros del concejo servilletas con el lema "Grau llibre de violencias machistas" para concienciar a la población con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se conmemora el próximo domingo. Los hosteleros han recibido con buen ánimo la propuesta pues "es una vía estupenda para recordarlo a la gente mientras están tomando algo", comenta Miguel Cuesta.

Y es que la violencia contra las mujeres, por desgracia, es algo que advierten desde las barras de sus bares. "Después de más de treinta años trabajando he visto muchas cosas y alguna vez tuvimos incluso que mediar", comenta Herminia Galán. De hecho, señala que no hace muchos años, tras parar un incidente machista fue la propia agredida la que pidió e insistió que no denunciasen: "Fue lo que más me sorprendió, y es difícil porque no sabes cómo reaccionar", detalla.

También advierte que el machismo, pese a la información y campañas, sigue muy presente entre las nuevas generaciones de jóvenes. "Me llama la atención que siga tan presente entre los más jóvenes, por eso creo que este tema se resuelve con educación, no sólo campañas, es necesario educar en valores porque el machismo y la violencia hacia la mujer es una de las cosas con las que hay que terminar", sentencia la hostelera.

Por su parte, Miguel Cuesta reconoce haber vivido alguna situación de violencias. "Desprecios, comentarios fuera de tono y es algo que viví en muchos sitios distintos". Por ello, las servilletas con lema estarán en su negocio desde el fin de semana. También Marcos Fernández ha vivido momentos de tensión en su local: "Discusiones he visto pero por suerte nunca fue necesario intervenir, aunque la vez que más cerca estuve de hacerlo no fue hacia una mujer, si no hacia un guaje", señala.

Fernández cree que la campaña hará efecto en Grado. Y prueba de ello está en su cafetería, donde tiene servilletas con mensajes positivos que los clientes "suelen fotografiar, se fijan y a veces hasta se las llevan, por lo que me imagino que con esta iniciativa también porque es una cosa seria y ojalá haya mucha gente el domingo que lea ese lema". Grado se limpia la boca por una buena causa.