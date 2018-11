Las mujeres emprendedoras reivindican su momento

Hay que trabajar, es un camino duro pero tanto el emprendimiento como las mujeres están viviendo su mejor momento. Ese fue el mensaje que esta mañana quisieron lanzar las ponentes que participaron en la segunda edición del Ewoman Asturias organizado por LA NUEVA ESPAÑA y celebrado en las instalaciones del periódico. Durante toda la jornada las cuatro ponentes (Sofía Benjumea, la directora del campus Google Madrid e ideóloga del South Summit, la campeona olímpica Ángela Pumariega, la decana del colegio de Arquitectos de Asturias Sonia Puente y la directora del área de negocio de CaixaBank en Gijón Nieves Vigón. El acto estuvo presentado por la directora del periódico, Ángeles Rivero, que quiso acordarse durante la introducción de la jornada de las mujeres víctimas de la violencia de género que perdieron la vida este año. En este sentido Rivero recordó que el acto Ewoman se celebra apenas tres días antes del día contra la violencia machista que tendrá lugar el domingo.



Entre las ponentes abrió fuego Sofía Benjumea. Su ejemplo sirvió como inspiración. No en vano Benjumea empezó de la nada y acabó organizando una de las citas de emprendedores más importantes del mundo, el South Summit. De ahí dio el salto a otra gran empresa: Google y esta mañana en el Ewoman respondió a la pregunta del siglo: ¿cuál es la clave del éxito de la empresa más puntera del mundo? "Sigue dirigida por sus fundadores, personas que saben lo que es emprender", aseguró haciendo hincapié en lo importante que es "rodearse de un gran equipo".







Durante su intervención Ángela Pumariega expuso los problemas que tuvo a lo largo de toda su vida para luchar por los sueños de una chica que tenia asma y no podía hacer deporte ni entrar en un gimnasio y acabó siendo una medallista olímpica."La mujer tiene cada vez más presencia en todos los ámbitos, estamos luchando por estar en sitios donde no estábamos", afirmó. Para Pumariega también es importante dar una buena imagen. "Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo. Hay que sonreír, afrontarlo todo con optimismo", señaló.La deportista no fue la única que utilizó su experiencia personal como base de su exposición. La decana de los arquitectos de Asturias, Sonia Puente, llevó a través de su carrera profesional a los asistentes a pensar en la necesidad de pensar en perspectiva de género también a la hora de construir ciudades. Algo que ya se viene haciendo desde los años 90, cuandoLa seguridad, las distancias y hasta el nombre de las calles puede influir en la perspectiva de género.Nieves Vigón, directora de área de negocio de CaixaBank en Gijón, agradeció el evento Ewoman.afirmó.Dentro del intenso programa de actividades después de las conferencias y del coaching los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño descanso previo a la entrega de premios. El ewoman se ha convertido ya por derecho propio en uno de los eventos más importantes para las mujeres emprendedoras en el Principado. La jornada, organizada por Prensa Ibérica en todas las ciudades en donde el grupo cuenta con la presencia de alguna de sus cabeceras, se celebró hace apenas unos días en Galicia y en próximas jornadas viajará a Zamora.